Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23.

Jackowiak niedawno rywalizował podczas mistrzostw świata. Teraz niespełna 19-latek ma swój wielki moment. Lepszy od Polaka okazał się tylko Hector Alvarez. Hiszpan triumfował po samotnym finiszu. Toruński kolarz przyjechał 20 sekund za nim.



Wyniki:



1. Hector Alvarez – 3:02.22

2. Jan Jackowiak – 3:02.42

3. Niels Driesen – 3:02.54

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19. Dawid Lewandowski – 3:04.30

37. Filip Surdyk – 3:07:56



Na sobotę zaplanowano wyścigi ze startu wspólnego elity kobiet oraz juniorów. Do rywalizacji przystąpi m.in. Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Najlepsza polska kolarka ma na koncie trzy medale mistrzostw Europy. Srebro wywalczyła w 2016 i w 2025 roku, a brąz w 2020.