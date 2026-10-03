Sukces toruńskiego kolarza w ME/fot. pixabay.com
Toruń

Kolarz z Torunia wicemistrzem Europy. Jan Jackowiak drugi w rywalizacji zawodników do lat 23

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Jan Jackowiak na podium kolarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w Słowenii. Torunianin zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23.

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Jackowiak niedawno rywalizował podczas mistrzostw świata. Teraz niespełna 19-latek ma swój wielki moment. Lepszy od Polaka okazał się tylko Hector Alvarez. Hiszpan triumfował po samotnym finiszu. Toruński kolarz przyjechał 20 sekund za nim.

Wyniki:

1. Hector Alvarez – 3:02.22
2. Jan Jackowiak – 3:02.42
3. Niels Driesen – 3:02.54
...
19. Dawid Lewandowski – 3:04.30
37. Filip Surdyk – 3:07:56

Na sobotę zaplanowano wyścigi ze startu wspólnego elity kobiet oraz juniorów. Do rywalizacji przystąpi m.in. Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Najlepsza polska kolarka ma na koncie trzy medale mistrzostw Europy. Srebro wywalczyła w 2016 i w 2025 roku, a brąz w 2020.

Jan Jackowiak po wywalczeniu medalu ME. Źródło: Redakcja Sportowa PR/A. Grabowski
Gdzie: Toruń
Dyscyplina: kolarstwo
TAGI: jan jackowiakkolarstwomistrzostwa europy
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