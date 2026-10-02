Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią rundę w Pardubicach. Mistrzostwo zgarnął Leon Madsen. Na podium stanął też Kacper Woryna.
Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią rundę w Pardubicach. Mistrzostwo zgarnął Leon Madsen. Na podium stanął też Kacper Woryna.
Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią…
Piłkarska reprezentacja Polski z pierwszym zwycięstwem w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. W swoim trzecim spotkaniu „biało-czerwoni” pokonali na…
KH Energa Toruń kontynuuje świetną serię w Tauron Hokej Lidze. Podopieczni Samiego Hirvonena odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, w 6. kolejce pokonując…
Zdecydowanie wydarzeniem weekendu jest rewanżowy mecz Pres Grupy Deweloperskiej Toruń w finale PGE Ekstraligi. Torunianie po wygranej u siebie z Betard Spartą…
Po zakończeniu kariery sportowej trzykrotny mistrz olimpijski nie rozstaje się z reprezentacją. Od początku 2027 roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu…
Rosja ma wystawić reprezentację podczas Igrzysk Europejskich 2027 w Stambule - poinformował Michaił Diegtiariew, minister sportu Rosji i prezes tamtejszego…
Piłkarki Chemika Moderator Bydgoszcz okazały się najlepsze w rozgrywkach Okręgowego Pucharu Polski. W finale, rozegranym na stadionie w Sicienku, Bydgoszczanki…
CUK Anioły Toruń z udanym pierwszym występem we własnej hali w nowym sezonie Tauron 1. Ligi. Toruński zespół w 2. kolejce zmagań pokonał KPS Płock 3…
Hubert Hurkacz nie zdobył dziewiątego tytułu w karierze. W finale turnieju ATP w Chengdu Polak przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną 4:6, 6:7 (7-9). Największy…
Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali turniej deblowy ATP w Chengdu. Polsko-brytyjska para pokonała w finale rozstawionych z numerem czwartym Roberta Gallowaya…
Reprezentacja Polski z pierwszą porażką w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1:3. Po dwóch…
Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak z Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z BAYERSYSTEM GKM-u Grudziądz stworzą reprezentację Polski na…