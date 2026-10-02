Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią rundę w Pardubicach. Mistrzostwo zgarnął Leon Madsen. Na podium stanął też Kacper Woryna.

Ostatnia runda zapowiadała się ciekawie. W czołówce Madsen i Woryna mieli po 34 punkty, Janowski i Michael Jepsen Jensen o „oczko” mniej.





Turniej w Pardubicach sprawił, że o losach złota zdecydował finał, w którym pojechali Janowski i Madsen. Polak zdobył w rundzie zasadniczej 10 punktów, potem wygrał bieg dodatkowy. Duńczyk wszedł bezpośrednio do finału z dorobkiem 12 „oczek”. Mistrz Polski musiał wygrać, a jego konkurent przyjechać czwarty, by to zawodnik Betard Sparty Wrocław cieszył się z tytułu.





Janowski wykonał swoje zadanie, ale Madsen zajął trzecie miejsce, pokonując Jana Kvecha. Walczących o mistrzostwo rozdzielił Mikkel Michelsen.





Po zawodach doszło do biegu dodatkowego o utrzymanie w cyklu. Zmierzyli się w nim Dudek i Kvech. W zaciętej walce lepszy okazał się ustępujący mistrz Europy.





Wyniki turnieju w Pardubicach:





1. Maciej Janowski 10 (3,2,1,2,2) + 3 punkty w finale

2. Mikkel Michelsen 10 (2,0,2,3,3) + 2 punkty w finale

3. Leon Madsen 12 (3,2,2,2,3) + 1 punkt w finale

4. Jan Kvech 9 (2,2,2,3,0) + 0 punktów w finale

…

6. Przemysław Pawlicki 9 (2,3,3,w,1)

7. Patryk Dudek 8 (0,3,2,0,3)

10. Kacper Woryna 8 (1,3,1,1,2)

13. Piotr Pawlicki 5 (3,0,1,0,1)





Czołówka klasyfikacji generalnej cyklu SEC:





1. Leon Madsen – 47 punktów

2. Maciej Janowski – 46 punktów

3. Kacper Woryna – 42 punkty

4. Michael Jepsen Jensen – 41 punktów

5. Mikkel Michelsen – 40 punktów

6. Patryk Dudek – 38 punktów

…

9. Przemysław Pawlicki – 32 punkty

12. Piotr Pawlicki – 22 punkty