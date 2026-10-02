Dwóch Polaków stanęło na podium SEC, ale najlepszy okazał się Leon Madsen/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Janowski wicemistrzem Europy. Polak wygrał w Pardubicach, mistrzem został Madsen. Brąz Woryny

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Maciej Janowski wywalczył indywidualne wicemistrzostwo Europy na żużlu. Polak zakończył rywalizację na drugim miejscu w cyklu SEC, po tym, jak wygrał ostatnią rundę w Pardubicach. Mistrzostwo zgarnął Leon Madsen. Na podium stanął też Kacper Woryna.

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Ostatnia runda zapowiadała się ciekawie. W czołówce Madsen i Woryna mieli po 34 punkty, Janowski i Michael Jepsen Jensen o „oczko” mniej.

Turniej w Pardubicach sprawił, że o losach złota zdecydował finał, w którym pojechali Janowski i Madsen. Polak zdobył w rundzie zasadniczej 10 punktów, potem wygrał bieg dodatkowy. Duńczyk wszedł bezpośrednio do finału z dorobkiem 12 „oczek”. Mistrz Polski musiał wygrać, a jego konkurent przyjechać czwarty, by to zawodnik Betard Sparty Wrocław cieszył się z tytułu.

Janowski wykonał swoje zadanie, ale Madsen zajął trzecie miejsce, pokonując Jana Kvecha. Walczących o mistrzostwo rozdzielił Mikkel Michelsen.

Po zawodach doszło do biegu dodatkowego o utrzymanie w cyklu. Zmierzyli się w nim Dudek i Kvech. W zaciętej walce lepszy okazał się ustępujący mistrz Europy.

Wyniki turnieju w Pardubicach:

1. Maciej Janowski 10 (3,2,1,2,2) + 3 punkty w finale
2. Mikkel Michelsen 10 (2,0,2,3,3) + 2 punkty w finale
3. Leon Madsen 12 (3,2,2,2,3) + 1 punkt w finale
4. Jan Kvech 9 (2,2,2,3,0) + 0 punktów w finale
6. Przemysław Pawlicki 9 (2,3,3,w,1)
7. Patryk Dudek 8 (0,3,2,0,3)
10. Kacper Woryna 8 (1,3,1,1,2)
13. Piotr Pawlicki 5 (3,0,1,0,1)

Czołówka klasyfikacji generalnej cyklu SEC:

1. Leon Madsen – 47 punktów
2. Maciej Janowski – 46 punktów
3. Kacper Woryna – 42 punkty
4. Michael Jepsen Jensen – 41 punktów
5. Mikkel Michelsen – 40 punktów
6. Patryk Dudek – 38 punktów
9. Przemysław Pawlicki – 32 punkty
12. Piotr Pawlicki – 22 punkty

Dyscyplina: żużel
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