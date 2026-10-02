Liga Narodów: Polacy rozgromili Rumunię w drugiej połowie! Robert Lewandowski z hat-trickiem

Piłkarska reprezentacja Polski z pierwszym zwycięstwem w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. W swoim trzecim spotkaniu „biało-czerwoni” pokonali na Stadionie Narodowym w Warszawie Rumunię aż 6:0.

Do pojedynku polski zespół przystąpił w nieco zmienionym składzie. W wyjściowej drużynie pojawił się Przemysław Frankowski, wrócił Robert Lewandowski. Kolejną szansę otrzymał z kolei Wiktor Nowak.



Początek nie był dobry w wykonaniu gospodarzy. Rumuni stworzyli kilka niezłych okazji. Na posterunku stał jednak Marcin Bułka. Oprócz dość nerwowej obrony Polacy nie wyglądali dobrze w ataku.



Kluczowa dla losów pierwszej połowy okazała się 22. minuta. Lewandowski został sfaulowany w polu karnym, za co jeden z rywali obejrzał czerwoną kartkę. Nasz snajper chwilę później pewnie wykorzystał „jedenastkę”. Od tego momentu „biało-czerwoni” przejęli inicjatywę.



Podopieczni Jana Urbana podwyższyli prowadzenie tuż po wznowieniu gry. W 47. minucie świetny rajd przeprowadził Nicola Zalewski, wykładając piłkę Lewandowskiemu, który nie miał problemów z wykończeniem. Chwilę później znów podał Zalewski, strzał oddał Przemysław Frankowski. Piłka odbiła się od jednego z rywali, wpadając do bramki.



Dominacja trwała w najlepsze. W 62. minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Zieliński, przecinając podanie do bramkarza. W 66. minucie trafienie dołożył Jan Bednarek.



Przewaga Polski była wyraźna, nawet gdy trener Urban pozwolił sobie na szereg zmian. Debiut zaliczył m.in. Marcel Reguła. W końcówce raz jeszcze zameldował się Lewandowski, który w 86. minucie po indywidualnej akcji skompletował hat-tricka, ustalając wynik starcia.



Polska – Rumunia 6:0 (1:0)

Bramka: Lewandowski (24 – rzut karny, 47, 86), Ghita (49 – samobójcza), Zieliński (62), Bednarek (66)



Polska: Bułka – Cash (63. Wojtuszek), Bednarek, Kiwior, Frankowski – Zalewski (78. Pietuszewski), Nowak (63. Urbański), Zieliński (71. Slisz), Szymański (71. Reguła) – Świderski, Lewandowski