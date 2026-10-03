Znów pojawił się pomysł na bezpłatny obiad dla każdego ucznia miejskiej szkoły w Inowrocławiu

Radni Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia chcą, by każdy uczeń miejskiej szkoły otrzymał bezpłatny obiad. Po raz drugi składają w tej sprawie interpelację - rok temu pomysł nie spotkał się z przychylnością władz miasta.

- To nie oznacza, że każde dziecko musi zjeść obiad - to rodzic będzie decydował o tym, czy ten posiłek dziecko będzie jadło, czy nie - wyjaśnia radny Tomasz Marcinkowski.



Co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Inowrocławia?



- Jestem za tym, żeby te darmowe obiady dla uczniów były;

- Myślę, że jakaś symboliczna opłata powinna być, to byłoby zbyt duże obciążenie dla miasta - usłyszał nasz reporter.





Jak wyliczyli radni Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia, ratusz miesięcznie musiałby dołożyć na każde dziecko ok. 100 złotych, a w szkołach miejskich uczy się obecnie ok. 4,5 tysiąca uczniów.