Pomysł na bezpłatny obiad dla każdego ucznia miejskiej szkoły w Inowrocławiu

Radni Porozumienia Samorządowego dla Inowrocławia chcą, by każdy uczeń miejskiej szkoły otrzymał bezpłatny obiad. Po raz drugi składają w tej sprawie interpelację - rok temu pomysł nie spotkał się z przychylnością władz miasta.
- To nie oznacza, że każde dziecko musi zjeść obiad - to rodzic będzie decydował o tym, czy ten posiłek dziecko będzie jadło, czy nie - wyjaśnia radny Tomasz Marcinkowski.
Co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Inowrocławia?
- Jestem za tym, żeby te darmowe obiady dla uczniów były;
- Myślę, że jakaś symboliczna opłata powinna być, to byłoby zbyt duże obciążenie dla miasta - usłyszał nasz reporter.
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