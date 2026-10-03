5. Regionalny Kongres Kobiet w Młynach Rothera w Bydgoszczy/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

To one zmieniają świat. Po Regionalnym Kongresie Kobiet w bydgoskich Młynach Rothera

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Jakiej przyszłości chcemy? Między innymi nad tym dyskutowano podczas 5. Regionalnego Kongresu Kobiet, który odbył się w Młynach Rothera. Tegoroczne hasło to „Mamy głos, mamy moc i mamy wpływ”.

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- W ten sposób chcemy pokazać historię kobiet zmieniających otoczenie, miasto i innych ludzi - podkreśla Joanna Czerska-Thomas, radna miasta Bydgoszczy i organizatorka kongresu. - Dopiero od stu lat mamy prawo głosu i prawo do współtworzenia naszych miejsc na ziemi. Bydgoszcz jest bardzo dobrym miejscem do życia - uważa.

Mówi Joanna Czerska-Thomas, radna miasta Bydgoszczy i organizatorka kongresu.

Tematem kongresu było też zdrowie kobiet, w tym Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Gościem specjalnym była Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, która w 2019 roku mierzyła się z nowotworem.

- Chcę przekazać kobietom, żeby się badały - apeluje. - Nie chodzi tylko o raka piersi, ale w ogóle o nasze zdrowie. Badać powinni się również mężczyźni - dodaje.

Mówi Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

Dyskutowano także o bezpieczeństwie, odwadze oraz o kobietach biznesu.

Gdzie: Bydgoszcz
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5. Regionalny Kongres Kobiet w Młynach Rothera w Bydgoszczy/fot. Jarosław Wieprzycki 5. Regionalny Kongres Kobiet w Młynach Rothera w Bydgoszczy/fot. Jarosław Wieprzycki
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