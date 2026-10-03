To one zmieniają świat. Po Regionalnym Kongresie Kobiet w bydgoskich Młynach Rothera

Jakiej przyszłości chcemy? Między innymi nad tym dyskutowano podczas 5. Regionalnego Kongresu Kobiet, który odbył się w Młynach Rothera. Tegoroczne hasło to „Mamy głos, mamy moc i mamy wpływ”.

- W ten sposób chcemy pokazać historię kobiet zmieniających otoczenie, miasto i innych ludzi - podkreśla Joanna Czerska-Thomas, radna miasta Bydgoszczy i organizatorka kongresu. - Dopiero od stu lat mamy prawo głosu i prawo do współtworzenia naszych miejsc na ziemi. Bydgoszcz jest bardzo dobrym miejscem do życia - uważa.





Mówi Joanna Czerska-Thomas, radna miasta Bydgoszczy i organizatorka kongresu.Tematem kongresu było też zdrowie kobiet, w tym Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Gościem specjalnym była Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, która w 2019 roku mierzyła się z nowotworem.- Chcę przekazać kobietom, żeby się badały - apeluje. - Nie chodzi tylko o raka piersi, ale w ogóle o nasze zdrowie. Badać powinni się również mężczyźni - dodaje.Mówi Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.Dyskutowano także o bezpieczeństwie, odwadze oraz o kobietach biznesu.