Reżyser Tomasz Kaczorowski/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska
Bydgoszcz

„Ronja, córka zbójnika” - pierwsza premiera tego sezonu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy

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Premierowo „Ronja, córka zbójnika” zostanie przedstawiona w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w sobotę (3 października). To spektakl familijny dla widzów od lat ośmiu.

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To tekst uwielbianej nie tylko przez dzieci Astrid Lindgren, będący magiczną opowieścią o przygodach Ronji i Birka, dzieci hersztów dwóch zwaśnionych band zbójców.

Reżyser Tomasz Kaczorowski i aktorzy zaprezentują opowieść o sile przyjaźni, o dojrzewaniu w świecie podzielonym przez lęk, gniew, przemoc i nieufność.

- Wybrałem opowieść „Ronja, córka zbójnika”, gdyż to dla mnie osobista opowieść o potrzebie większej relacji z naturą - mówi Tomasz Kaczorowski. - O tym, jak funkcjonujemy w świecie, który jest nie tylko i wyłącznie zurbanizowany - to też świat, w którym trzeba egzystować z przyrodą - dodaje.

Premiera w sobotę (3 października) w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Kolejne spektakle w niedzielę o godz. 11 i 17.

Relację z premiery nadamy w niedzielnym „Śniadaniu z Muzami” Polskiego Radia PiK.

Relacja Ewy Dąbskiej-Wieczorkowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: „Ronjacórka zbójnika”Teatr Polski w BydgoszczyspektaklAstrid Lindgren
„Ronja, córka zbójnika” - zdjęcia z prapremiery/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska „Ronja, córka zbójnika” - zdjęcia z prapremiery/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska „Ronja, córka zbójnika” - zdjęcia z prapremiery/fot. Ewa Dąbska-Wieczorkowska
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