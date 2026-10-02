„Ronja, córka zbójnika” - pierwsza premiera tego sezonu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy

Premierowo „Ronja, córka zbójnika” zostanie przedstawiona w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w sobotę (3 października). To spektakl familijny dla widzów od lat ośmiu.

To tekst uwielbianej nie tylko przez dzieci Astrid Lindgren, będący magiczną opowieścią o przygodach Ronji i Birka, dzieci hersztów dwóch zwaśnionych band zbójców.



Reżyser Tomasz Kaczorowski i aktorzy zaprezentują opowieść o sile przyjaźni, o dojrzewaniu w świecie podzielonym przez lęk, gniew, przemoc i nieufność.



- Wybrałem opowieść „Ronja, córka zbójnika”, gdyż to dla mnie osobista opowieść o potrzebie większej relacji z naturą - mówi Tomasz Kaczorowski. - O tym, jak funkcjonujemy w świecie, który jest nie tylko i wyłącznie zurbanizowany - to też świat, w którym trzeba egzystować z przyrodą - dodaje.



Premiera w sobotę (3 października) w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Kolejne spektakle w niedzielę o godz. 11 i 17.



Relację z premiery nadamy w niedzielnym „Śniadaniu z Muzami” Polskiego Radia PiK.