Nowe informacje w sprawie bójki między ośmiolatkami na placu zabaw w Pakości. „Nie użyto noża”/fot. Magnific/ilustracyjna
Inowrocław

Nowe informacje w sprawie bójki między ośmiolatkami na placu zabaw w Pakości. „Nie użyto noża”

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Wracamy do sprawy ośmiolatków z Pakości, które kilka dni temu miały dotkliwie pobić się na placu zabaw. Sprawę bada policja oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

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Do zdarzenia doszło 29 września na placu znajdującym się pomiędzy dwiema szkołami. Początkowo pojawiły się informacje, że podczas bójki jedno z dzieci użyło noża.

- Policja wyklucza użycie jakiegokolwiek ostrego narzędzia - informuje Michał Siembab, burmistrz Pakości. - Do feralnego zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na placu zabaw, przy ulicy Barcińskiej. Bezpośrednio po zajściu dyrekcja szkoły, za pośrednictwem numeru alarmowego 112 poinformowała i wezwała na miejsce policję oraz pogotowie. Poszkodowanemu dziecku została udzielona pomoc - dodaje.

Sprawę, oprócz policji, bada Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. - Zespół wizytatorów prowadzi działania kontrolne - mówi Anna Borysiak, przedstawicielka placówki. - Na ten moment jest za wcześnie na podanie wyników kontroli. Myślę, że potrwa to do ok. tygodnia - zaznacza.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Pakośćplac zabawdzieciMichał Siembabnowe informacjepobicie ośmiolatkówKuratorium Oświaty w Bydgoszczy
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