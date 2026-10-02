Wypadek na DK15 w Tamie Brodzkiej, dwie osoby ranne. Jeden z uczestników zdarzenia był poszukiwany

Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Tama Brodzka w powiecie brodnickim. To z powodu zderzenia osobówki z motocyklem. Ratownicy medyczni opiekują się dwiema rannymi osobami.

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 16:59. Na miejscu pracują dwa zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.



Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ranne są osoby, które jechały motocyklem - kierowca i pasażerka.



Według ustaleń brodnickich policjantów motocyklista nie wykonał poprawnie manewru wyprzedzania. Okazało się też, że pasażer samochodu był poszukiwany listem gończym. To mieszkaniec powiatu brodnickiego, skazany na rok więzienia. Uczestnicy wypadku, którzy jechali autem, nie odnieśli obrażeń.