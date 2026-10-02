Pływalnia przy ul. Wysokiej we Włocławku zamknięta do odwołania. Przyczyną groźne bakterie

Zamknięta do odwołania pozostaje pływalnia rekreacyjna na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Wysokiej we Włocławku. Przyczyną zamknięcia są groźne bakterie z grupy legionella, które mogą wywołać choroby układu oddechowego, łącznie z niezwykle groźnym zapaleniem płuc.

Człowiek zakaża się poprzez wdychanie wodnego aerozolu, w którym są drobnoustroje.



Bakterie wykryto jeszcze we wrześniu. Procedura uzdatniania wody i badań kontrolnych miała zająć dziesięć dni, lecz czas minął. Szefowa Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Anna Szczęsna poinformowała, że wszystkie czynności zostały wykonane, ale sanepid spóźnia się z przekazaniem wyników badania wody po uzdatnieniu.



Pływalnia będzie otwarta po przesłania oficjalnych wyników. Najprawdopodobniej stanie się to w przyszłym tygodniu.



Bez ograniczeń można za to korzystać z części sportowej basenu, tej z torami pływackimi.