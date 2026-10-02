Będą problemy w przedostaniu się na drugi brzeg Wisły w sobotę we Włocławku. Wiemy, w jakich godzinach

Poważne utrudnienia w przedostaniu się na drugi brzeg Wisły. Most stalowy jest w remoncie, a dodatkowo zamknięta zostanie szosa, biegnąca po zaporze włocławskiej. Ta przeprawa będzie zamknięta w sobotę (3 października) w godz. 7-11.

W tym czasie inspektorzy będą badać przemieszczenia elementów przęseł mostowych. Chodzi o odcinek zapory, na którym działają jazy i elektrownia wodna.



W tym czasie będzie czynny tylko most stalowy, ale wyłącznie w ruchu wahadłowym i to tylko dla samochodów osobowych. Ciężarówki będą musiały jechać do Torunia albo do Płocka, bo z przyczyn technicznych ruch samochodów ciężarowych przez most stalowy we Włocławku jest zakazany.

