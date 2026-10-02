Można już oglądać serialową „Zmorę”. To pierwszy kryminał z Toruniem w tle

„Zmora” na motywach powieści toruńskiego pisarza ma swoją telewizyjną premierę. - Serial nie zawiedzie czytelników - zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem PiK Robert Małecki.

Robert Małecki to autor poczytnych kryminałów, laureat wielu literackich nagród, ma też swoją Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd.



Bohaterką „Zmory” jest dziennikarka, Kama Kossowska, która wraca do rodzinnego Torunia, gdzie czeka na nią dawno pogrzebana tajemnica. Komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka – jej przyjaciela z dzieciństwa.



- Serial nie zawiedzie czytelników - zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem PiK Robert Małecki. - Jest zrobiony w typie dobrego, starego serialu. Nie ma szybkich cięć, szybkiego montażu. Historia powoli intryguje, każdy odcinek wciąga jeszcze bardziej, aż w końcu orientujemy się, że jesteśmy w totalnym bagnie po uszy. To jest naprawdę znakomite. Historia, którą przedstawiłem w powieści w warstwie intrygi kryminalnej, jest zachowana w 70, może 80 procentach - dodaje.



Gdzie oglądać serial „Zmora”? Data premiery



Premiera serialu „Zmora” w HBO Max już w piątek (2 października). Kolejne odcinki emitowane będą raz w tygodniu - do 6 listopada.



