W Świeciu upamiętniono pacjentów szpitala zamordowanych w 1939 roku [zdjęcia]

Nie wolno odczłowieczać słabszych - przypominają uroczystości ku czci

pacjentów szpitala dla psychicznie chorych w Świeciu, ofiar niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w czasie II wojny światowej odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu.





- To patron świeckiego szpitala, doktor Józef Bednarz, mówił, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do najsłabszych, do ludzi chorych psychicznie - przypomina doktor Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki UKW, jeden z inicjatorów ustanowionego dwa lata temu dnia pamięci, członek prezydenckiej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.



Według naukowca Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło wniosek o wprowadzenie tego tematu do podstawy programowej .





- Powinniśmy oddać się pewnej zadumie, przepracować to. Nadal traktujemy tego najsłabszego tak, jakby on nie miał prawa do pamięci, nie miał prawa być w podstawie programowej wymieniany jako jedna z pierwszych ofiar, na których stosowano eksperymenty typu gazowanie, zastrzyki śmierci, głodzenie. Zbrodnie na osobach z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami były tak naprawdę początkiem Holokaustu - dodaje.

- Upamiętnienie Zbrodni Pomorskiej połączyło oddanie czci ofiarom z datami szczególnie ważnymi dla naszego szpitala. Nawiązaliśmy do 22 września - Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz do 2 października - rocznicy urodzin patrona szpitala, dr. Józefa Bednarza. Dopełnieniem uroczystości była wystawa „Kwiaty Pamięci” w Galerii Sztuki Nowoczesnej „Wylało Mi Się”. To symboliczny głos pamięci wyrażony poprzez prace naszych pacjentów - informują pracownicy szpitala.



Dzień Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu

W październiku 1939 roku na terenie żwirowni w Mniszku pod Świeciem zastrzelono 1 350 chorych , w tym 120 dzieci.

, w tym 120 dzieci. Zginął również dyrektor placówki , Józef Bednarz, który ratował pacjentów , wysyłając ich do domów.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.