W Świeciu upamiętniono pacjentów szpitala zamordowanych w 1939 roku [zdjęcia]

Nie wolno odczłowieczać słabszych - przypominają uroczystości ku czci
pacjentów szpitala dla psychicznie chorych w Świeciu, ofiar niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej.
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w czasie II wojny światowej odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu.
- To patron świeckiego szpitala, doktor Józef Bednarz, mówił, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do najsłabszych, do ludzi chorych psychicznie - przypomina doktor Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki UKW, jeden z inicjatorów ustanowionego dwa lata temu dnia pamięci, członek prezydenckiej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.
Według naukowca Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło wniosek o wprowadzenie tego tematu do podstawy programowej.
- Powinniśmy oddać się pewnej zadumie, przepracować to. Nadal traktujemy tego najsłabszego tak, jakby on nie miał prawa do pamięci, nie miał prawa być w podstawie programowej wymieniany jako jedna z pierwszych ofiar, na których stosowano eksperymenty typu gazowanie, zastrzyki śmierci, głodzenie. Zbrodnie na osobach z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami były tak naprawdę początkiem Holokaustu - dodaje.
- Upamiętnienie Zbrodni Pomorskiej połączyło oddanie czci ofiarom z datami szczególnie ważnymi dla naszego szpitala. Nawiązaliśmy do 22 września - Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz do 2 października - rocznicy urodzin patrona szpitala, dr. Józefa Bednarza. Dopełnieniem uroczystości była wystawa „Kwiaty Pamięci” w Galerii Sztuki Nowoczesnej „Wylało Mi Się”. To symboliczny głos pamięci wyrażony poprzez prace naszych pacjentów - informują pracownicy szpitala.
Dzień Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu
- W październiku 1939 roku na terenie żwirowni w Mniszku pod Świeciem zastrzelono 1 350 chorych, w tym 120 dzieci.
- Zginął również dyrektor placówki, Józef Bednarz, który ratował pacjentów, wysyłając ich do domów.
Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.
W czasie pięcioletniej okupacji naszego kraju naziści zamordowali ponad 20 tysięcy polskich obywateli z zaburzeniami psychicznymi, uznając ich za „wiodących żywot niegodny życia”. Ofiarami planowej eksterminacji byli m.in. pacjenci Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu.