Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba
Toruń

Marsz przeciw przemocy rówieśniczej w Toruniu. Do dzieci dołączali dorośli [zdjęcia, wideo]

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Stop hejtowi! Stop przemocy! Między innymi te hasła wymalowali na transparentach uczniowie podstawówki. Maszerowali z nimi w pobliżu swojej szkoły.

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Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu towarzyszył reporter Polskiego radia PiK. Zapytał uczniów, przeciwko czemu manifestują.

- Przeciwko przemocy rówieśniczej, chcemy budować zdrowe relacje z kolegami i koleżankami - mówił Mikołaj.

Paulina Królak jest psychologiem w tej szkole. - Uczniowie wiedzą już, że mogą liczyć na wsparcie dorosłych, ale podkreślamy, że mogą być też oparciem dla swoich rówieśników, mogą udzielać wsparcia i liczyć na siebie nawzajem - mówiła.

  • Od 28 września do 2 października 2026 roku w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce odbywał się Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.
  • Celem było nie tylko mówienie o przemocy. Ministerstwo wskazywało również na potrzebę rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, wzmacniania relacji opartych na szacunku, zaufaniu i empatii oraz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.
  • Przemoc rówieśnicza była jednym z tematów w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK. Agnieszka Marszał pytała o nią Patrycję Podgórską, psycholog i pedagog szkolną. Rozmowy można posłuchać tutaj.
Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.

Relacja Michała Zaręby

Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/Wideo: Michał Zaręba

Gdzie: Toruń
TAGI: marsz przeciw przemocyprzemocprzemoc wśród dzieciprzemoc w szkoleprzemoc rówieśnicza
Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu manifestowała przeciwko przemocy/ Fot. Michał Zaręba
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