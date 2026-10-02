Marsz przeciw przemocy rówieśniczej w Toruniu. Do dzieci dołączali dorośli [zdjęcia, wideo]

Stop hejtowi! Stop przemocy! Między innymi te hasła wymalowali na transparentach uczniowie podstawówki. Maszerowali z nimi w pobliżu swojej szkoły.

Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu towarzyszył reporter Polskiego radia PiK. Zapytał uczniów, przeciwko czemu manifestują.



- Przeciwko przemocy rówieśniczej, chcemy budować zdrowe relacje z kolegami i koleżankami - mówił Mikołaj.



Paulina Królak jest psychologiem w tej szkole. - Uczniowie wiedzą już, że mogą liczyć na wsparcie dorosłych, ale podkreślamy, że mogą być też oparciem dla swoich rówieśników, mogą udzielać wsparcia i liczyć na siebie nawzajem - mówiła.



Od 28 września do 2 października 2026 roku w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce odbywał się Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej.

Celem było nie tylko mówienie o przemocy. Ministerstwo wskazywało również na potrzebę rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, wzmacniania relacji opartych na szacunku, zaufaniu i empatii oraz przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.

Przemoc rówieśnicza była jednym z tematów w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK . Agnieszka Marszał pytała o nią Patrycję Podgórską, psycholog i pedagog szkolną. Rozmowy można posłuchać tutaj.

Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.