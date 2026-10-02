Studenci UMK w Toruniu uczą się w praktyce. To cenne choćby dla przyszłych biotechnologów

Studenci mogą brać udział w wielu projektach badawczych. To szansa na zdobycie doświadczenia naukowego i cennych kontaktów oraz lepszy start na rynku pracy.

Zajęcia praktyczne są prowadzone m.in. w Instytucie Studiów Zaawansowanych UMK. Tu studenci biologii czy biotechnologii mogą wziąć udział w projekcie, w ramach którego zajmują się tłuszczami i ich rolą we wzroście i rozwoju roślin.



- To coś więcej niż nauka z podręcznika - podkreśla zastępczyni dyrektora instytutu, prof. Agnieszka Zienkiewicz. - Studenci mogą zobaczyć, jak prowadzi się doświadczenia w laboratorium, na jakie problemy można natrafić i jak szuka się ich rozwiązania. Część osób, które angażują się w nasze badania, rozwija później zainteresowania w ramach prac magisterskich, a następnie doktoratów - dodaje.



- Kiedy mamy styczność z takimi projektami, wtedy dopiero napotykamy na problemy. Często takie, o których w ogóle byśmy nie słyszeli na zajęciach. To jest główna wartość takich inicjatyw. Podczas takiej pracy mamy zazwyczaj przy sobie mentora, który wyjaśni wątpliwości, a przede wszystkim mamy możliwość, by powtarzać konkretne zadania - mówi Michał Maciejewski, student IV roku biotechnologii toruńskiego UMK.



KONKURS NOWY PORTAL - SŁOWO NR 3: „NA"