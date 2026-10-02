Syreny zawyły w całym kraju w czasie pogrzebu policjanta. Został postrzelony podczas służby [zdjęcia, wideo]

Funkcjonariusze w Kujawsko-Pomorskiem, tak jak ich koledzy w całym kraju, uczcili pamięć sierżanta Natana Sieronia.

29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu został postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym i zmarł dwa dni później. W chwili, w której rozpoczął się jego pogrzeb, policjanci w całej Polsce zatrzymali się na minutę, a w radiowozach włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe.



Śledztwo w sprawie śmierci policjanta przejęła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze



- Zmieniono zarzut 33-latkowi podejrzanemu w tej sprawie: z usiłowania zabójstwa na dokonanie tej zbrodni - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. - Ciąży na nim też zarzut dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji - dodaje.



Mężczyzna odpowie też za to, że w mieszkaniu miał narkotyki. Nie przyznaje się do zabójstwa.