Nowe kierunki i prężne Collegium Medicum. To cel Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Uczelnia będzie otwierać nowe pracownie i kierunki. W przyszłym semestrze ruszą studia podyplomowe ABC przedsiębiorczości.

Inowrocławska uczelnia istnieje już dekadę, a to zobowiązuje do dalszego rozwoju - taki wniosek wybrzmiał podczas inauguracji roku akademickiego 2026/2027. Drogą do tego jest choćby tworzenie nowych kierunków.



- Mikroprzedsiębiorcy wychodzący od nas z uczelni - po kierunku ABC przedsiębiorczości - będą wiedzieli, skąd pozyskać pieniądze, gdzie mogą ulokować swoją działalność - mówi kanclerz uczelni Mirosław Królewicz. - Jednym z naszych celów jest zwiększanie liczby studentów. Teraz mamy ich około 300, mogłoby być 500. Chcemy też utworzyć silny ośrodek medyczny, nazywamy go roboczo Collegium Medicum - dodaje.



Inowrocławska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości chce w przyszłości otwierać kierunki techniczne.