Kluby studenckie wiecznie żywe. Jaką rolę odgrywają dziś Od Nowa i Kotłownia w Toruniu? [Temat Tygodnia]

Kiedyś do klubów studenckich chodziło się głównie na wyczekane imprezy i głośne koncerty. Dziś to miejsca, gdzie można rozwijać pasje czy pograć w planszówki. Ale oczywiście odbywające się w takich miejscach kultowe już wydarzenia są nieśmiertelne.

W Toruniu najbardziej znanym i kultowym klubem jest legendarna Od Nowa. A właściwie Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. To tu odbywają się koncerty gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, festiwal Klamra czy Toruń Blues Meeting.



- Fenomen tego klubu polega na tym, że łączy on środowisko akademickie z lokalnym. Przychodzą tutaj także mieszkańcy miasta. Są stałe formaty, znane przez fanów już od wielu, wielu lat. To na przykład Jazz Od Nowa Festiwal czy koncert poświęcony pamięci Republiki i Grzegorza Ciechowskiego - mówi prof. Joanna Kucharzewska, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.



Profil działalności zmienił kilka lat temu inny kultowy klub studencki - Kotłownia. Kiedyś było to miejsce imprez, teraz przestrzeń do nauki, rozwijania pasji i spędzania wolnego czasu.



- Studenci mogą przyjść ze znajomymi, żeby np. zrobić projekt naukowy czy posiedzieć, pograć w planszówki, zaśpiewać karaoke. Chodziło nam o to, żeby młody człowiek miał przestrzeń na realizację swoich pasji, na naukę, bo no nie zawsze jest na to odpowiednie miejsce w akademiku - mówi Paulina Politowska, dyrektorka Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia.