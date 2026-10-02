Drużyna Polskiego Radia PiK zagra w charytatywnym meczu. Wbijemy gole samorządowcom

Wielki Mecz Charytatywny Metropolii Bydgoszcz Samorządowcy vs. Dziennikarze odbędzie się w sobotę (3 października). Polskie Radio PiK wystawia swoich najlepszych graczy. Zapraszamy do kibicowania i wspólnego pomagania!

Damian Klich, Wiktor Sobociński i Bartosz Nawrocki są w mistrzowskiej formie, zwarci i gotowi na wyjątkowy mecz. Już po raz dziewiąty samorządowcy i dziennikarze bydgoskich mediów spotkają się na boisku, by wspólnie zagrać w szczytnym celu. Zebrane pieniądze pójdą na wsparcie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie, a konkretnie - na letnie i zimowe wakacje podopiecznych.



- Wierzymy, że dzięki hojności sponsorów oraz ofiarności widzów i samych zawodników, również w tym roku uda się zebrać znaczącą kwotę dla doświadczonych przez los dzieci – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa.



W minionych latach za zebrane środki zorganizowano kolonie dla dzieci, jednodniowe wycieczki, wspólne wyjścia na lody, do muzeów, sal zabaw, kin itp.

