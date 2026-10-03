Musical o pisaniu musicalu. Premiera spektaklu „Tytuł przedstawienia” w Toruniu [wideo]

Chcą napisać musical , ale nie mają na niego pomysłu. W Teatrze Muzycznym w Toruniu trwają ostatnie próby do premiery spektaklu „Tytuł przedstawienia", która odbędzie się już w sobotę (3 października).

Jeff i Hunter to dwaj twórcy, którzy od dawna czekają na swoją wielką szansę. Gdy dowiadują się o festiwalu nowych musicali, postanawiają zaryzykować - choć do zamknięcia zgłoszeń zostały zaledwie trzy tygodnie. Do pracy zapraszają przyjaciół: Susan, Heidi oraz Larry’ego, który zasiada przy pianinie. Pozostaje tylko jedno pytanie: o czym powinien być ich spektakl?



Nie mając ani gotowego tematu, ani czasu do stracenia, postanawiają stworzyć musical o… pisaniu musicalu. - Tak zaczyna się pełna humoru, napięć i twórczego chaosu podróż, podczas której bohaterowie próbują zdążyć przed festiwalowym terminem, mierzą się z własnymi ambicjami i odkrywają, jak wiele są gotowi poświęcić, by spełnić artystyczne marzenia – czytamy w zapowiedziach spektaklu.



Spektakl wyreżyserował Marek Kałużyński. Kierownik muzyczny to Bartosz Staszkiewicz, za scenografię odpowiada Wojciech Stefaniak, a za choreografię - Ewa Mociak. Premiera odbędzie się w sobotę o 19.00 w Teatrze Muzycznym w Toruniu.