Ostatnie próby przed premierą/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek
Toruń

Musical o pisaniu musicalu. Premiera spektaklu „Tytuł przedstawienia” w Toruniu [wideo]

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Chcą napisać musical , ale nie mają na niego pomysłu. W Teatrze Muzycznym w Toruniu trwają ostatnie próby do premiery spektaklu „Tytuł przedstawienia", która odbędzie się już w sobotę (3 października).

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Jeff i Hunter to dwaj twórcy, którzy od dawna czekają na swoją wielką szansę. Gdy dowiadują się o festiwalu nowych musicali, postanawiają zaryzykować - choć do zamknięcia zgłoszeń zostały zaledwie trzy tygodnie. Do pracy zapraszają przyjaciół: Susan, Heidi oraz Larry’ego, który zasiada przy pianinie. Pozostaje tylko jedno pytanie: o czym powinien być ich spektakl?

Nie mając ani gotowego tematu, ani czasu do stracenia, postanawiają stworzyć musical o… pisaniu musicalu. - Tak zaczyna się pełna humoru, napięć i twórczego chaosu podróż, podczas której bohaterowie próbują zdążyć przed festiwalowym terminem, mierzą się z własnymi ambicjami i odkrywają, jak wiele są gotowi poświęcić, by spełnić artystyczne marzenia – czytamy w zapowiedziach spektaklu.

Spektakl wyreżyserował Marek Kałużyński. Kierownik muzyczny to Bartosz Staszkiewicz, za scenografię odpowiada Wojciech Stefaniak, a za choreografię - Ewa Mociak. Premiera odbędzie się w sobotę o 19.00 w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

Zapowiedź Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek

Ostatnie próby przed premierą/wideo: Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Gdzie: Toruń
TAGI: musicalpremieraTeatr Muzyczny
Ostatnie próby przed premierą/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ostatnie próby przed premierą/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Ostatnie próby przed premierą/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek
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