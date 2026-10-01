Po zakończeniu kariery sportowej trzykrotny mistrz olimpijski nie rozstaje się z reprezentacją/fot. pixabay.com
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Kamil Stoch zostaje w polskich skokach. Od 2027 roku będzie doradcą zarządu PZN

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Po zakończeniu kariery sportowej trzykrotny mistrz olimpijski nie rozstaje się z reprezentacją. Od początku 2027 roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i ma pełnić rolę łącznika między kadrami narodowymi a władzami związku.

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Stoch przyznał, że propozycja była dla niego zaskoczeniem i potrzebował czasu na podjęcie decyzji. Podkreślił jednak, że chce dzielić się doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej kariery.
– Cieszę się, że ktoś chce skorzystać z mojego doświadczenia i wiedzy. Nigdy nie miałem zamiaru chować tego dla siebie – powiedział cytowany przez PZN.

Prezes związku Apoloniusz Tajner zaznaczył, że rozmowy ze Stochem trwały od kilku miesięcy. Były skoczek ma pomagać przede wszystkim w sprawach dotyczących zawodników i funkcjonowania kadr narodowych.

39-latek zakończył karierę po sezonie 2025/26. W dorobku ma trzy złote medale olimpijskie, dwa triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz trzy zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni.

Dyscyplina: sporty zimowe
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