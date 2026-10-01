„Kawę z sercem
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Dorzuć 2 złote i pomagaj! Kto pije „kawę z sercem” włącza się w ratowanie zdrowia dzieci

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Kupujesz kawę w cukierni „Sowa" - wspierasz program bezpłatnych terapii Fundacji „Bo Jesteś" dla dzieci i młodzieży.

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Akcja rozpoczęła się w czwartek w cukierni na ulicy Szulca w Bydgoszczy.

- Chcieliśmy zwrócić uwagę na problem i zaprosić naszych klientów do pomagania - mówi Joanna Wójtowicz z cukierni „Sowa". - Dzisiaj rozpoczynamy akcję, która będzie trwała w październiku we wszystkich naszych cukierniach w Bydgoszczy i w okolicznych miejscowościach. Przy zakupie dowolnej kawy, można zdecydować się na zakup dodatku charytatywnego w wysokości 2 zł, który podbija napój do rangi „kawy z sercem”.

Cały dochód z dodatków charytatywnych cukiernia „Sowa" podwoi i jako darowiznę przekaże Fundacji „Bo jesteś”, która zajmuje się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

Październik jest miesiącem zdrowia psychicznego. 

Mówi Joanna Wójtowicz z cukierni „Sowa"
TAGI: Cukiernia Sowakawazdrowie psychiczne dzieciFundacja „Bo Jesteś"
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