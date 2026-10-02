Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki
Bydgoszcz

Mieszkańcy: Bydgoszcz Stary Fordon to stacja widmo. Kiedy zatrzyma się tam pociąg? [zdjęcia]

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Stacja Bydgoszcz Stary Fordon jest bezużyteczna? Tak uważają mieszkańcy Fordonu w mediach społecznościowych. Wskazują, że od momentu jej wybudowania nie zatrzymał się tam ani jeden pociąg. PLK zapowiadają, że niebawem to się zmieni.

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Pociągi przejeżdżają tędy, ale się nie zatrzymują. Mają jeździć, a nie jeżdżą – mówią mieszkańcy.

Kiedy to się zmieni? - Pociągi będą zabierać pasażerów ze stacji Bydgoszcz Stary Fordon w momencie wejścia w życie korekty rozkładu jazdy, czyli od 25 października - zapowiada Przemysław Zieliński, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. - Wszystkie prace w ramach zadania pod nazwą „budowa mijanki Bydgoszcz Fordon” na linii kolejowej nr 209 zostały już zakończone. Realizacja zadania zwiększyła przepustowość i stworzyła możliwość uruchomienia większej liczby połączeń, zapewniając lepszy dostęp do kolei w tej części Bydgoszczy. Kształt oferty przewozowej, w tym liczba pociągów i ich relacje pozostają w gestii organizatora przewozów i przewoźników – dodaje.

Kolejarze przypominają, że wciąż są utrudnienia na stacji Bydgoszcz Fordon. Czynny jest tylko peron drugi, a to za sprawą remontu wiaduktu nad ul. Brzechwy, dzięki któremu podróżni łatwiej dostaną się na perony.

Budowa stacji Bydgoszcz Stary Fordon wraz z remontem peronów przy dworcu Bydgoszcz Fordon i budową mijanki kosztowała ok. 42 miliony złotych. Remont wiaduktu na ul. Brzechwy realizuje miasto Bydgoszcz, potrwa do lipca 2027 roku.

Mówią mieszkańcy bydgoskiego Fordonu Mówi Przemysław Zieliński, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: kolejepociągistacja Bydgoszcz Stary FordonkolejarzePolskie Linie Kolejowe
Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki Stacja Bydgoszcz Stary Fordon/fot. Jarosław Wieprzycki
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