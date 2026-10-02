Mieszkańcy: Bydgoszcz Stary Fordon to stacja widmo. Kiedy zatrzyma się tam pociąg? [zdjęcia]

Stacja Bydgoszcz Stary Fordon jest bezużyteczna? Tak uważają mieszkańcy Fordonu w mediach społecznościowych. Wskazują, że od momentu jej wybudowania nie zatrzymał się tam ani jeden pociąg. PLK zapowiadają, że niebawem to się zmieni.

– Pociągi przejeżdżają tędy, ale się nie zatrzymują. Mają jeździć, a nie jeżdżą – mówią mieszkańcy.



Kiedy to się zmieni? - Pociągi będą zabierać pasażerów ze stacji Bydgoszcz Stary Fordon w momencie wejścia w życie korekty rozkładu jazdy, czyli od 25 października - zapowiada Przemysław Zieliński, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych. - Wszystkie prace w ramach zadania pod nazwą „budowa mijanki Bydgoszcz Fordon” na linii kolejowej nr 209 zostały już zakończone. Realizacja zadania zwiększyła przepustowość i stworzyła możliwość uruchomienia większej liczby połączeń, zapewniając lepszy dostęp do kolei w tej części Bydgoszczy. Kształt oferty przewozowej, w tym liczba pociągów i ich relacje pozostają w gestii organizatora przewozów i przewoźników – dodaje.



Kolejarze przypominają, że wciąż są utrudnienia na stacji Bydgoszcz Fordon. Czynny jest tylko peron drugi, a to za sprawą remontu wiaduktu nad ul. Brzechwy, dzięki któremu podróżni łatwiej dostaną się na perony.



Budowa stacji Bydgoszcz Stary Fordon wraz z remontem peronów przy dworcu Bydgoszcz Fordon i budową mijanki kosztowała ok. 42 miliony złotych. Remont wiaduktu na ul. Brzechwy realizuje miasto Bydgoszcz, potrwa do lipca 2027 roku.

