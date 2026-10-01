Rosyjski minister: reprezentacja Rosji wystąpi na Igrzyskach Europejskich w Stambule

Rosja ma wystawić reprezentację podczas Igrzysk Europejskich 2027 w Stambule – poinformował Michaił Diegtiariew, minister sportu Rosji i prezes tamtejszego komitetu olimpijskiego. Według niego rosyjscy sportowcy otrzymali zgodę na udział w imprezie.

Diegtiariew przekazał, że reprezentacja rozpoczęła przygotowania do startu. Rosyjskie media podają również, powołując się na jego słowa, że zawodnicy mieliby występować z narodową symboliką. Na oficjalnych stronach Europejskich Komitetów Olimpijskich nie ma obecnie komunikatu potwierdzającego te szczegóły.



Czwarta edycja Igrzysk Europejskich odbędzie się w Stambule od 16 do 27 czerwca 2027 roku. Program obejmuje 26 dyscyplin i konkurencji, z czego 22 znajdują się również w programie igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.



Podczas poprzedniej edycji, rozegranej w 2023 roku w Krakowie i Małopolsce, sportowcy z Rosji i Białorusi nie zostali dopuszczeni do udziału. Europejskie Komitety Olimpijskie potwierdzały wówczas, że ich start nie będzie możliwy w tamtych okolicznościach.