Inauguracja roku akademickiego na UMK w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska
Toruń

Studenci wracają na uczelnie. Po inauguracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

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Ponad 100 kierunków i 18 tysięcy studentów. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował nowy rok akademicki. 

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Było tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona uczelni i uroczystość w Auli UMK. Rektor prof. Andrzej Tretyn mówił też o planach inwestycyjnych na najbliższy rok.

- Inwestycje mają miejsce przede wszystkim w Bydgoszczy – w Collegium Medicum UMK oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Modernizacje będą kosztowały nas około pół miliarda złotych, w większości to środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia – mówił rektor UMK.

Jakie nastawienie mają studenci, którzy rozpoczynają rok akademicki? – Bojowe. Jesteśmy zmotywowane i gotowe do działania - do nauki i pochłaniania informacji – mówiły dwie studentki kulturoznawstwa z Wąbrzeźna.

- Studia to jest stres i nowe przystosowanie się do życia. Wszystko dookoła będzie nowe, ale to jest ekscytujące – mówiła inna. – Przyciągnęło mnie przede wszystkim miasto i dobra opinia uczelni - dodała.

Podczas inauguracji wręczono m.in. tytuły Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca. Nie zabrakło też immatrykulacji, czyli symbolicznego włączenia do społeczności akademickiej studentów i studentek pierwszego roku.

Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: studencinaukanowy rok akademickiUniwersytet Mikołaja KopernikaCollegium Medicum UMK
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