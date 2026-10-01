Zdjęcie udostępniła Janina Wójcik na forum „Fordon na co dzień
Bydgoszcz

Dewastacja bydgoskiego symbolu. Napis „Fordon" na Górze Szybowników pomalowany sprayem

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Odnowiony niedawno, biały dotąd napis „Fordon” stał się niebiesko-biało-czarny - został pomalowany w barwy bydgoskiego klubu Zawisza.

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O dewastacji symbolu lotniczej historii Fordonu poinformowała TVP3 Bydgoszcz. Trzy kamienne mewy w okręgu i napis - to odnowiony dwa lata temu emblemat dawnej Fordońskiej Szkoły Szybowcowej, działającej w pierwszej połowie dwudziestego wieku.

Mieszkańcy Fordonu i nie tylko wyrażają swoje oburzenie w mediach społecznościowych. Jeden z internautów zwraca uwagę na hipokryzję sprawców. - To jest właśnie zaprzeczenie patriotyzmu, zwłaszcza lokalnego, którym zapewne ci ludzie się szczycą - napisał na FB. - Prawdziwy kibic by tego nie zrobił - dodał ktoś inny.

Policja potwierdza, że przyjęła zawiadomienie o dewastacji i prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Mówi mł. aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy:



Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więzienia, za zniszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury - do 10 lat.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Fordonzniszczony symboldewastacja symbolu
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