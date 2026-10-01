We wrześniu zarejestrowano ponad 700 tys. szczepień przeciwko grypie/fot. Pixabay
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Grypa, COVID-19, wirus RSV. Główny Inspektor Sanitarny: Sezon infekcyjny powoli się zaczyna

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We wrześniu zarejestrowano ponad 700 tys. szczepień przeciwko grypie — poinformował w czwartek Główny Inspektor Sanitarny. Dodał, że jeśli chodzi o RSV to od początku roku zaszczepiło się 80 tys. osób

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Podczas czwartkowej konferencji dr Paweł Grzesiowski przekazał, że sezon infekcyjny powoli się zaczyna.

Aktywność wirusa grypy
- Jeżeli chodzi o dane epidemiologiczne z całego regionu Europy, to w wielu krajach obserwujemy podobną sytuację, czyli narastanie zachorowań na COVID -19 i większą aktywność wirusa grypy - wskazał Główny Inspektor Sanitarny.

Poinformował, że jeśli chodzi o COVID-19 to wskaźniki ogólnokrajowe są na razie dosyć niskie. - To 5 przypadków na 100 tys. mieszkańców, czyli między 1,5 tys., a 2 tys. przypadków tygodniowo. Za większość zakażeń COVID-19 odpowiada wariant wirusa SARS-CoV-2 PJ. 2.1. - podał dr Grzesiowski.

Szczepienia przeciw COVID-19
Przypomniał, że można zaszczepić się przeciwko COVID-19 i jest to bezpłatne. Szczepienia można wykonać w aptekach, POZ oraz ZOL, ZPO i hospicjach. Aby się zaczepić nie trzeba e-skierowań. - Do wczoraj zostało rozdystrybuowanych do punktów szczepień około 120 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Na razie nie wiemy, ile osób się zaszczepiło, bo dane spływają z opóźnieniem - wyjaśnił dr Grzesiowski.

Wskazał, że szczepienia przeciwko grypie ruszyły miesiąc temu. - Przez pierwszy miesiąc zarejestrowano ponad 700 tys. szczepień przeciwko grypie. Tradycyjnie w tej grupie prym wiodą seniorzy. Najwięcej zaszczepionych to osoby w wieku powyżej 65 lat - powiedział Główny Inspektor Sanitarny.

Dla kogo szczepienie za darmo?
Podkreślił, że z bezpłatnej szczepionki przeciwko grypie mogą skorzystać dzieci i młodzież od 6. miesiąca do 18. roku życia, kobiety w ciąży oraz w okresie połogu, a także seniorzy w wieku 65 lat i więcej. Natomiast pozostali mogą skorzystać z 50-proc. refundacji.

- Wirus RSV na razie nie stanowi zagrożenia. Zwiększonej liczby zachorowań należy spodziewać się na przełomie roku - zaznaczył dr Grzesiowski. Zwrócił uwagę, że z bezpłatnej szczepionki przeciwko RSV mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia oraz kobiety w ciąży. Natomiast 50 proc. refundację mogą uzyskać osoby pomiędzy 60. a 64. rokiem życia. - Od początku tego roku zaszczepiło się 80 tys. osób. (...) Wydaje się, że ta liczba będzie rosła - mówił Główny Inspektor Sanitarny.

TAGI: zdrowieszczepieniasezon infekcyjnyGłówny Inspektor Sanitarny
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