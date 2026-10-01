Groził kobiecie, zażądał od niej pieniędzy. Atak nożownika na bydgoskim Szwederowie

Około 30-letni mężczyzna podszedł na bydgoskim Szwederowie do kobiety i – grożąc jej nożem – zażądał pieniędzy.

O niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór w rejonie ulic Brzozowej i Goszczyńskiego w Bydgoszczy, poinformowała TVP3 Bydgoszcz. Napastnik szedł za kobietą w kierunku pobliskiej szkoły. Bydgoszczance udało się uciec. Schroniła się w budynku basenu „Bryza". Tam ochroniarz wezwał policję.



- Po przyjeździe patrolu okazało się, że na szczęście pokrzywdzonej nic się nie stało, ale utraciła kurtkę wraz z kluczami od mieszkania. Napastnik trzymał kurtkę, gdy uciekała - mówiła nadkomisarz Lidia Kowalska z bydgoskiej policji. - Wszystkie skradzione rzeczy zostały odnalezione nieopodal i trafiły do właścicielki.



Mówi nadkomisarz Lidia Kowalska:





Na razie policjanci nie znają tożsamości napastnika.

Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące usiłowania rozboju. Materiały sprawy zostaną przekazane do prokuratury.