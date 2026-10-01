20. rocznica śmierci Wandy Rucińskiej, patronki Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Wanda Rucińska w swoim aktorskim życiu zagrała ponad 170 ról. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Wspominamy patronkę Teatru Kameralnego w Bydgoszczy w 20. rocznicę jej śmierci.

- Wanda Rucińska była chyba najpopularniejszą aktorką bydgoskich scen po II wojnie światowej - uważa Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego. - Zdecydowaną większość swojego życia artystycznego poświęciła graniu w Bydgoszczy. Była aktorką wychowaną w tym mieście, bo pierwsze kroki stawiała w szkole dramatycznej, działającej krótko po wojnie - dodaje.



Po zdaniu egzaminu eksternistycznego na łódzkiej filmówce została pełnoprawną artystką. - Później grała w Bydgoszczy, w Toruniu, chwilę w Poznaniu i Koszalinie, ale powróciła do miasta nad Brdą i do końca swojej kariery była związana z tutejszą sceną - mówi Mariusz Napierała.



Wanda Rucińska najdłużej grała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Pamiętamy ją z takich ról, jak:

