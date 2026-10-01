Wanda Rucińska/fot. Archiwum prywatne
Bydgoszcz

20. rocznica śmierci Wandy Rucińskiej, patronki Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Wielkość czcionkiAa

Wanda Rucińska w swoim aktorskim życiu zagrała ponad 170 ról. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Wspominamy patronkę Teatru Kameralnego w Bydgoszczy w 20. rocznicę jej śmierci.

Teatr Kameralny rozbił bank w ogólnopolskim plebiscycie. Worek nagród za musical „Chłopcy z Placu Broni”
Teatr Kameralny rozbił bank w ogólnopolskim plebiscycie. Worek nagród za musical „Chłopcy z Placu Broni”
Setna rocznica urodzin Wandy Rucińskiej

- Wanda Rucińska była chyba najpopularniejszą aktorką bydgoskich scen po II wojnie światowej - uważa Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego. - Zdecydowaną większość swojego życia artystycznego poświęciła graniu w Bydgoszczy. Była aktorką wychowaną w tym mieście, bo pierwsze kroki stawiała w szkole dramatycznej, działającej krótko po wojnie - dodaje.

Po zdaniu egzaminu eksternistycznego na łódzkiej filmówce została pełnoprawną artystką. - Później grała w Bydgoszczy, w Toruniu, chwilę w Poznaniu i Koszalinie, ale powróciła do miasta nad Brdą i do końca swojej kariery była związana z tutejszą sceną - mówi Mariusz Napierała.

Wanda Rucińska najdłużej grała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Pamiętamy ją z takich ról, jak:

  • „Nora” w dramacie Henryka Ibsena pt. „Dom lalki”,

  • Widmo w „W małym dworku” na podstawie książki Stanisława Ignacego Witkiewicza,
  • „Mela” w „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Materiał Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Wanda RucińskaTeatr KameralnyBydgoszczteatr20. rocznica śmierci Wandy Rucińskiej
Wanda Rucińska/fot. Archiwum prywatne Wanda Rucińska/fot. Archiwum prywatne Wanda Rucińska/fot. Archiwum prywatne
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Dom Liter w Bydgoszczy świętuje. Wyjątkowa wystawa i spotkanie z Iwoną Chmielewską

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

20. rocznica śmierci Wandy Rucińskiej, patronki Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Wanda Rucińska w swoim aktorskim życiu zagrała ponad 170 ról. Była wielokrotnie doceniana i nagradzana zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Wspominamy…

Magda Jasińska BN
2026-10-01, 14:21
Bydgoszcz

Dom Liter w Bydgoszczy świętuje. Wyjątkowa wystawa i spotkanie z Iwoną Chmielewską

Wystawa „Alfabet” - jednej z najwybitniejszej autorki picturebooków czy słuchowisko przygotowane przez słynnego rapera Bisza. To wszystko zaplanowano w…

Bogumiła Wresiło JW
2026-09-30, 17:20
Kultura

W Toruniu trwają próby do pierwszej premiery sezonu. Będzie nią „Tytus Andronikus” [zdjęcia, wideo]

Teatr im. W. Horzycy wystawi jedną z najwcześniejszych tragedii w dorobku Williama Szekspira w nowym przekładzie Macieja Stroińskiego, przygotowanym specjalnie…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-09-30, 06:50
Bydgoszcz

„Stabat Mater” wybrzmi podczas Prologu bydgoskiego festiwalu. Muzyka współczesna na barokowej scenie

Pięć koncertów w różnych miejscach i w najlepszym wykonaniu - tak zapowiada się 8. Bydgoska Scena Barokowa.

Magda Jasińska
2026-09-29, 22:10
Bydgoszcz

W swoich czasach byli twórcami, mistrzami, gwiazdami. Konferencja UKW przywraca im pamięć

Bydgoskiego kompozytora Zygmunta Urbanyiego, pedagożkę Marię Boruniową, śpiewaczkę Julię Gorzechowską i wiele innych ważnych nie tylko dla Bydgoszczy…

Magdalena Gill KB
2026-09-29, 07:00
Kultura

Lwy i inne nagrody 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozdane. Triumfuje film „Przez ścianę"

W sobotę wieczorem głoszono laureatów i laureatki nagrodzonych podczas Gali Zakończenia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Uroczystość odbyła się…

Redakcja KB
2026-09-26, 23:16
Bydgoszcz

Ponad 150 zabytkowych aparatów fotograficznych. Wystawa „Alfa-Foton” w bydgoskim Muzeum Fotografii

„Alfa Foton - 100 lat bydgoskiego przemysłu fotochemicznego” to tytuł wystawy prezentowanej w bydgoskim Muzeum Fotografii. Na ekspozycji zobaczyć można…

Bogumiła Wresiło BN
2026-09-26, 13:30
Toruń

Wojna, rodzina i władza - Teatr Horzycy w Toruniu odkrywa karty nowego sezonu

„Tytus Andronikus”, „Iliada” czy „Pacyfiści” to tylko niektóre premiery zaplanowane w nowym sezonie artystycznym w Teatrze Horzycy w Toruniu.

Iwona Muszytowska-Rzeszotek BN
2026-09-25, 20:04
Bydgoszcz

Wyjątkowy spektakl w bydgoskiej Operze Nova. Aleksandra Olczyk w roli Violetty w „Traviacie"

Aleksandra Olczyk w sobotę i niedzielę wystąpi w Operze Nova w „Traviacie". Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie…

Magda Jasińska JW
2026-09-25, 15:20
Włocławek

Przed nami Fajans Festiwal we Włocławku. Trzy dni pełne atrakcji i wielkiego widowiska

Fajansowe wzory opanują Włocławek, a Stary Rynek po zmroku zamieni się w niezwykłe widowisko światła, muzyki i ognia. 25 września rozpocznie się 6. Fajans…

JW
2026-09-25, 07:00
Toruń

Grupa The Black Hole zagrała w Hard Rock Pubie Pamela

Toruński koncert miał być kolejnym przystankiem europejskiej trasy amerykańskiej grupy. Stał się jednak wydarzeniem o zupełnie innym ciężarze emocjon…

TB
2026-09-24, 12:00
Bydgoszcz

64. BFM. Charyzma, głosy i artystyczna energia na bydgoskiej scenie

Podczas środowego (23 września) koncertu na jednej estradzie z Capellą Bydgostiensis spotkają się trzy niezwykłe osobowości.

Magda Jasińska TB
2026-09-23, 18:28
więcej wiadomości
0:00 0:00