Znajdą się pieniądze na budowę zapory w Siarzewie? Wiceminister infrastruktury odpowiada

- Jeśli będzie pozytywna decyzja środowiskowa, to pieniądze na budowę zapory w Siarzewie się znajdą - powiedział goszczący we Włocławku wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Polityk zwiedził stopień wodny na Wiśle. Spotkał się też z władzami spółki „Wody Polskie” i z prezydentem Włocławka.



- Pieniądze będą, choć to kwota niemała - stwierdził Przemysław Koperski. - Pierwotnie szacunki opiewały na 7,5 miliarda. Aktualizacja, która miała miejsce trzy lata temu, podniosła je do 9,5 miliarda złotych. Płatność jest rozłożona w czasie na 108 miesięcy - dodaje wiceminister i zaznacza, że Unia Europejska nie przeznacza środków na tego typu inwestycje.



Punktem krytycznym umożliwiającym start realizacji jest uzyskanie decyzji środowiskowych. Pozytywna dla budowy decyzja została uchylona, zaś sądy administracyjne to podtrzymały w mocy tę decyzję. Spółka „Wody Polskie” czeka na pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia i zamierza wnieść kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



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