Niszczyła zaparkowane auta, rzucała się na maskę i krzyczała. 47-latka została zatrzymana

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 47-letnią kobietę na Wyżynach. Jak informowało TVP 3 Bydgoszcz, biegała boso w rejonie ulicy Dunikowskiego i uszkodziła przy tym co najmniej dziesięć samochodów.

Za kobietą miały biec dwie małe dziewczynki, które próbowały uspokoić matkę. Ta krzyczała i rzucała się na maskę.



- Z uwagi na stan psychofizyczny zatrzymanej została ona przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - informuje mł. asp. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskiej policji. - W tej sprawie policjanci przyjęli cztery zawiadomienia dotyczące uszkodzenia pojazdów - dodaje.



47-latka odpowie za zniszczenia. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.