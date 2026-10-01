Nowe wyposażenie w pokojach, zmodernizowane kuchnie i pralnie. Akademik UKW odzyskał blask

Akademik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odzyskał dawny blask. Dom Studencki nr 2 „Atomek” przeszedł gruntowny remont. Studenci otrzymają klucze do odświeżonych pokojów z nowym wyposażeniem, nowoczesnymi kuchniami i pralniami. Na parterze do dyspozycji jest też nowa świetlica.

Akademik nie był od wielu lat remontowany. Teraz został podniesiony jego standard, stąd również wyższe opłaty za pokoje. - Pokój dwuosobowy kosztuje 750 złotych, natomiast jednoosobowy 970 złotych - tłumaczy Angelika Warmbier, kierownik Centrum Rekrutacji i Wsparcia Studentów UKW. - Jeżeli mamy studenta ze specjalnymi potrzebami to możemy z tego pokoju dwuosobowego zrobić jedynkę - dodaje.



Obecnie w obu domach studenckich UKW zakwaterowanych jest około 300 osób.