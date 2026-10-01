Sanepid ważył plecaki uczniów. Czy młodzi noszą za dużo niepotrzebnych rzeczy?

Plecaki uczniów ważył w czwartek sanepid, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Tornistra. Akcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy.

- Często plecaki są wypełnione rzeczami, które nie są tego dnia potrzebne - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 proc. masy ciała dziecka - dodaje.



W większości szkół uczniom udostępniane są szafki. - Każdy uczeń z klasy od 4 do 8 ma swoją, w której może trzymać podręczniki i zeszyty, których akurat nie potrzebuje. Młodsi uczniowie mają szafki w swojej sali lekcyjnej - informuje Paulina Olszewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji zdrowotnej w SP nr 30.



Podkreślmy, że za ciężki plecak może skutkować wadami postawy i ogólnemu zmęczeniu ucznia. Bóle pleców wpływają także na koncentrację.