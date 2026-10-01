Barbara Nowacka i Mikołaj Wolanin/fot. PAP/Radek Pietruszka
KRAJ I ŚWIAT

Minister zdrowia powołała swojego pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej

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Szefowa MEN Barbara Nowacka powołała w czwartek pełnomocnika ministra edukacji do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Został nim doktorant nauk prawnych i magister prawa oraz prawa kanonicznego Mikołaj Wolanin.

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Podczas czwartkowego briefingu prasowego Barbara Nowacka przypomniała, że prezydent Karol Nawrocki zawetował w lipcu ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, która m.in. powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

- Została przygotowana ustawa, z przyczyn kompletnie niezrozumiałych zawetowana przez prezydenta. To jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialności dotrzymania swoich zobowiązań wobec uczniów i wobec całego środowiska edukacyjnego - stwierdziła.

Minister edukacji odkreśliła, że pomimo prezydenckiego weta jej resort dotrzyma słowa i powołała na pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej Mikołaja Wolanina.

Przypomniała, że w swoim dorobku posiada 17 publikacji naukowych, w tym dwie monografie o prawach ucznia i obowiązkach ucznia oraz rozdział w komentarzu do ustawy prawo oświatowe. Barbara Nowacka dodała, że w latach 2019-2026 Wolanin był prezesem Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, którą powołał jako niepełnoletni na podstawie zezwolenia sądu rodzinnego, a w 2024 r. został ogłoszony jednym z 10 finalistów nagrody Global Student Prize.

- Nie będzie to funkcja żadną miarą polityczną. Pan Mikołaj Wolanin jest zdeterminowany, by działać na rzecz praw i obowiązków ucznia — zastrzegła szefowa MEN.

TAGI: Barbara NowackaPełnomocnik Ministra Edukacji do spraw uczniów i polityki młodzieżowejMikołaj Wolanin
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