Będą zmiany we wniosku Ciechocinka o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Wniosek Ciechocinka o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO musi zostać poprawiony. Po zmianach bardziej ma być wyeksponowana działalność związana z tradycyjną produkcją soli.

Jak powiedział reporterowi Polskiego Radia PiK sekretarz miasta Piotr Kryn, wynika to z nowych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwotnie wnioskiem objęty był cały teren pomnika historii wraz z parkami. Bardziej skoncentrowano się na charakterze uzdrowiskowym Ciechocinka.



- W tej chwili ministerstwo rekomenduje, aby skoncentrować się na procesie technologicznym - mówi Piotr Kryn. - Obecnie procedowany jest wniosek kopalni zabrzańskiej, który jest monoprofilowym zakładem produkcyjnym i w ten sam sposób ministerstwo chciałoby, aby podejść do tężni ciechocińskich - dodaje.



Włodarze Ciechocinka będą zabiegać o spotkanie z przedstawicielami ministerstwa w listopadzie. Planowane są też spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych.