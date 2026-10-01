Będą zmiany we wniosku Ciechocinka o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO/fot. Wikipedia/Scotch Mist
Aleksandrów Kujawski

Będą zmiany we wniosku Ciechocinka o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

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Wniosek Ciechocinka o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO musi zostać poprawiony. Po zmianach bardziej ma być wyeksponowana działalność związana z tradycyjną produkcją soli.

Stragany w Ciechocinku w centrum uwagi. Czy psują krajobraz miasta?
Stragany w Ciechocinku w centrum uwagi. Czy psują krajobraz miasta?
Ciechocińskie tężnie coraz bliżej listy UNESCO. Tajny ekspert z Paryża przyjedzie na kontrolę?

Jak powiedział reporterowi Polskiego Radia PiK sekretarz miasta Piotr Kryn, wynika to z nowych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwotnie wnioskiem objęty był cały teren pomnika historii wraz z parkami. Bardziej skoncentrowano się na charakterze uzdrowiskowym Ciechocinka.

- W tej chwili ministerstwo rekomenduje, aby skoncentrować się na procesie technologicznym - mówi Piotr Kryn. - Obecnie procedowany jest wniosek kopalni zabrzańskiej, który jest monoprofilowym zakładem produkcyjnym i w ten sam sposób ministerstwo chciałoby, aby podejść do tężni ciechocińskich - dodaje.

Włodarze Ciechocinka będą zabiegać o spotkanie z przedstawicielami ministerstwa w listopadzie. Planowane są też spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych.

Mówi Piotr Kryn, sekretarz Ciechocinka
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: CiechocinekUNESCOwniosektężnie ciechocińskiePiotr KrynMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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