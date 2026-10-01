Pociąg znów jeździ między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. Będą nowe przystanki

Linia kolejowa numer 208 między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim wznawia swoje działanie po osunięciu się skarpy. Przyczyną była nawalna ulewa z 22 sierpnia. PKP PLK zakończyły odbudowę torów.

W sobotę na trasę wróciły pociągi towarowe, a od czwartku pasażerskie.



Z kolei w grudniu pojawią się nowe przystanki kolejowe - Nakło Zachodnie i Brodnica Południowa. Powstają dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego i PKP PLK. Nakło Zachodnie budowane jest przy linii kolejowej Kutno-Piła Główna, blisko ulicy Dąbrowskiego. Zatrzymywać się tu będą pociągi jadące do Bydgoszczy i Piły.



Brodnica Południowa znajdzie się przy ulicy 18 stycznia. Będzie częścią reaktywowanej w grudniu tego roku linii Brodnica-Rypin.



Inwestycja w Nakle kosztować będzie prawie 13 milionów złotych, a w Brodnicy blisko 3,5 miliona złotych.