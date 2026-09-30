Piłkarki Chemika zdobyły trofeum na szeblu regionalnym i zagrają w ogólnopolskim PP/fot.: Patryk Głowacki
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Kobiecy Chemik Bydgoszcz z sukcesem w okręgowym PP. Wygrana dała awans do ogólnopolskich zmagań

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Piłkarki Chemika Moderator Bydgoszcz okazały się najlepsze w rozgrywkach Okręgowego Pucharu Polski. W finale, rozegranym na stadionie w Sicienku, Bydgoszczanki pokonały TAF II Toruń 3:0.

Anioły Toruń ze zwycięstwem u siebie. Świetny pierwszy set, później beniaminek postawił warunki
Anioły Toruń ze zwycięstwem u siebie. Świetny pierwszy set, później beniaminek postawił warunki

Chemik awansował do finału dzięki wygranej z drugim zespołem KKP Bydgoszcz 1:0. Drugiej drużynie TAF-u przepustkę do starcia o trofeum dało wyjazdowe zwycięstwo nad UKS Tęczą SISU Bydgoszcz 1:0.

Pojedynek, którego stawką był nie tylko triumf, ale też promocja do ogólnopolskiego Pucharu Polski, rozstrzygnął się w pierwszej połowie. Wynik otworzyła i zamknęła Karolina Chruściel. Pomiędzy jej trafieniami na listę strzelców wpisała się Weronika Jaskulska. Po przerwie Torunianki nie skorzystały z faktu, że od 53. minuty grały w przewadze jednej zawodniczki.

Chemik Moderator Bydgoszcz – TAF II Toruń 3:0 (3:0)
Bramki: Chriściel (24, 35), Jaskulska (25)

Chemik zna już swojego rywala w 1/32 finału PP. Będzie to młodzieżowa ekipa AP Orlen Gdańsk.

W pierwszej rundzie zagrają trzy ekipy z województwa kujawsko-pomorskiego. Pewny udział miały piłkarki KKP Bydgoszcz, zmierzą się one z UJ Kraków oraz pierwsza drużyna TAF Toruń, przed którą starcie z Loczkami Wyszków.

Mecze zostaną rozegrane w dniach 24-25 października.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: chemik bydgoszczpiłka nożnaokręgowy puchar polskitaf toruńkkp bydgoszczpuchar polskikobiecy futbol
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