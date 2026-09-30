Anioły Toruń ze zwycięstwem u siebie. Świetny pierwszy set, później beniaminek postawił warunki

CUK Anioły Toruń z udanym pierwszym występem we własnej hali w nowym sezonie Tauron 1. Ligi. Toruński zespół w 2. kolejce zmagań pokonał KPS Płock 3:0.

Anioły nieźle zaczęły rozgrywki, wygrywając na wyjeździe w Kluczborku 3:2. KPS też rozegrał do tej pory tylko jedno starcie, ulegając po tie-breaku.



Torunianie weszli w pierwszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością z przytupem. W pierwszym secie całkowicie zdominowali wydarzenia na parkiecie, oddając rywalom zaledwie 14 punktów.



Druga partia była dużo bardziej zacięta. Wprawdzie gospodarze uzyskali przewagę (14:11), lecz przeciwnicy trzymali się dość blisko. Mimo tego podopieczni Marcina Krysia powiększyli zaliczkę w spotkaniu, wykorzystując czwartą piłkę setową.



Na początku trzeciej odsłony wydawało się, że toruńscy siatkarze pójdą za ciosem (11:8), ale beniaminek zdołał nawet wyjść na prowadzenie 14:12. Szybko jednak doszło do remisu (14:14). Od stanu 20:21 Anioły wygrały cztery akcje z rzędu, następnie kończąc pojedynek w trzeciej próbie.



CUK Anioły Toruń – KPS Płock 3:0 (25:14, 25:23, 25:23)