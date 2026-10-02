Weekend 2-4 października pełen ciekawych wydarzeń w regionie. Sprawdź listę [przewodnik]

Festiwale, wystawy, warsztaty czy sportowa rywalizacja. Pierwszy weekend października zapowiada się obiecująco, obfituje w sporą liczbę wydarzeń, które odbędą się w naszym regionie. Poniżej przedstawiamy listę imprez z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, a także innych części Pomorza i Kujaw.

BYDGOSZCZ





Piątek, 2 października

Wstyd – komedia „Teściowie” w wersji teatralnej

Akademia Muzyczna, ul. Staszica 3, 2 października 2026, godz. 17:00–20:00







W poszukiwaniu utraconej historii, czyli co mówią nam średniowieczne fragmenty

2. Urodziny Domu Liter: Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim

SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

CARMEN – balet

Baletowa interpretacja historii Carmen, inspirowanej nowelą Prospera Mériméego i słynną operą Bizeta. Choreografia Johana Ingera przenosi opowieść o namiętności w świat współczesnego tańca.











Sobota, 3 października

Green Run Bydgoszcz 2026

Europejskie Dni Ptaków z Dawidem Kilonem – spacer nad Wisłą

II Puchar Polski Juniorów we florecie „Adam Papée in memoriam”

Warsztaty INSTANT PHOTO – grupa młodsza

Oprowadzanie po wystawie „Węzły” – Droga Bydgoszczy do tytułu Miasta Muzyki UNESCO



Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS ZGO Bielsko-Biała



Nadzieja – spektakl



2. Urodziny Domu Liter: Spotkanie z Anną Brzezińską

SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra



CARMEN – balet

Nadzieja – spektakl

Bisz / Szlempo – „Chłopak, który żył w swojej głowie”

FERWOR – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Uliczną

Wieczorne widowisko teatru ulicznego „Sztukmistrz” w wykonaniu Teatru Snów. FERWOR łączy teatr plenerowy, performans, cyrk i sztukę wizualną; wydarzenie jest bezpłatne.











Niedziela, 4 października

Frymark bydgoski

Zostań Turystą w swoim mieście – Restauracje dawnego Brdyujścia

SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”



7. Bydgoski Bieg Po Oddech



FERWOR – „Mr & Mrs Frantic”



Szymon Majewski – „Kto Panu to zrobił?”



FERWOR – „The Gipsy Marionettist”

SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

Mecz siatkówki BKS Bydgoszcz – AVIA Sędziszów Małopolski

CARMEN – balet

FERWOR – „The Great Wolynski”

Mecz Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz

64. Bydgoski Festiwal Muzyczny – „Śladami MAEO…” Romanos Choir

Koncert chóru Romanos z Cypru w ramach 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Program nawiązuje do muzyki i tradycji związanych z MAEO – Musica Antiqua Europae Orientalis.











TORUŃ





Piątek, 2 października





Festiwal Piernika w Toruniu

Rynek Staromiejski, 2 października 2026, godz. 9:00–18:00 Rozpoczęcie dziesięciodniowego święta toruńskiego piernika. Na Rynku pojawią się stoiska, warsztaty, pokazy, degustacje i atrakcje dla rodzin. Festiwal potrwa do 11 października.

Festiwal Liści 2026

Kulturalny hub przy ul. Bydgoskiej 50, 2 października 2026 Pierwszy dzień jesiennego festiwalu łączącego muzykę, warsztaty, spacery i sąsiedzkie spotkania. W piątek w programie znalazły się m.in. quiz historyczny, spacer literacki i koncert Jerzego Mazzolla.

Spotkanie z Agnieszką Bocian

Książnica Kopernikańska w Toruniu, 2 października 2026, godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Agnieszką Bocian. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o jej twórczości i literaturze.

Rafał Rutkowski – „Wehikuł czasu”

Klub Wehikuł Czasu, 2 października 2026, godz. 19:00 Stand-up Rafała Rutkowskiego, w którym komik zabiera publiczność w humorystyczną podróż przez różne dekady i wspomnienia.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Sala Koncertowa im. M. Wakarecego CKK Jordanki, al. Solidarności 1–3, 2 października 2026, godz. 19:00–21:00 Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Dawida Jarząba. W programie znalazły się m.in. utwory Moniuszki, Chaczaturiana i Musorgskiego.

Tytus Andronikus – premiera

Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1, 2 października 2026, godz. 19:00 Nowa inscenizacja tragedii Williama Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Spektakl łączy klasyczny dramat zemsty z tematami współczesnej polityki, mediów i przemocy, wykorzystując również elementy wrestlingu.

The Legacy – tribute to Iron Maiden: „Killers Can Wait Tour 2026 Part II”

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, 2 października 2026, godz. 20:00 Koncert zespołu The Legacy poświęcony twórczości Iron Maiden, będący częścią trasy „Killers Can Wait Tour 2026 Part II”.

Toruńska Integracja Studencka 2026

Largo Club, ul. Szeroka 19, 2 października 2026, godz. 22:00 Impreza klubowa inaugurująca nowy rok akademicki. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do studentów i osób rozpoczynających naukę w Toruniu.



Sobota, 3 października Jarmark żywności ekologicznej

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00 Sobotni jarmark z udziałem producentów ekologicznej żywności. Na dziedzińcu muzeum będzie można spotkać lokalnych wystawców i kupić ich produkty.

Festiwal Piernika – atrakcje w Galerii Copernicus

Galeria Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 3 października 2026, godz. 11:00–18:00 Rodzinna strefa festiwalu z warsztatami wypieku i dekorowania pierników, animacjami oraz poczęstunkiem.

Weekend seniora z kulturą – Malarstwo monochromatyczne „saiboku-ga”

Muzeum Sztuki Azji – Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski, 3 października 2026, godz. 11:00 Warsztaty poświęcone japońskiej technice malarstwa monochromatycznego. Zajęcia odbywają się w ramach Weekendu Seniora z Kulturą.

Odsłonięcie tablicy Barbary Kukowicz-Wirowskiej i pokaz filmu „Piernikarki”

Ratusz Staromiejski, 3 października 2026, godz. 12:00 Uroczystość upamiętniająca Barbarę Kukowicz-Wirowską, założycielkę Muzeum Toruńskiego Piernika. Po odsłonięciu tablicy zaplanowano pokaz filmu „Piernikarki”.

Interaktywne pokazy legend toruńskich

Rynek Staromiejski, 3 października 2026, godz. 15:40–17:00 Bezpłatne przedstawienia inspirowane najbardziej znanymi toruńskimi legendami. Pokazy przygotowano w ramach Festiwalu Piernika.

Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – King Szczecin

Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, 3 października 2026, godz. 15:00 Inauguracyjny mecz sezonu 2026/2027. Twarde Pierniki rozpoczną ligowe rozgrywki spotkaniem z Kingiem Szczecin.

Tytus Andronikus

Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1, 3 października 2026, godz. 18:00 Drugi pokaz nowej inscenizacji tragedii Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Spektakl wykorzystuje współczesne środki teatralne, w tym elementy wrestlingu.

Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 3 października 2026, godz. 19:00 Polska prapremiera musicalu o dwóch twórcach, którzy próbują w krótkim czasie stworzyć własny musical na konkurs. Spektakl łączy komedię, muzykę i opowieść o pasji do teatru.

Nie dokazuj! Największe przeboje Marka Grechuty

Sala Koncertowa CKK Jordanki, al. Solidarności 1–3, 3 października 2026, godz. 19:00 Koncert poświęcony piosenkom Marka Grechuty. W programie znalazły się jego najbardziej rozpoznawalne utwory wykonywane przez zaproszonych artystów.

Hanza Collective – Metropolis Jazz Festival Showcase

Dwór Artusa, 3 października 2026, godz. 19:00 Koncert młodych muzyków łączących współczesny jazz z improwizacją, rockową energią i elementami funku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Closterkeller – 30-lecie płyty „CYAN”

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, 3 października 2026, godz. 20:00 Koncert w ramach trasy „reCYAN Tour 2026”. Zespół wykonuje materiał związany z albumem „CYAN”, świętując 30-lecie jego wydania.



Niedziela, 4 października Festiwal Liści 2026 – Wielka Garażówka

Kulturalny hub przy ul. Bydgoskiej 50, 4 października 2026, godz. 12:00–17:00 Niedzielna część Festiwalu Liści poświęcona ekologii i sąsiedzkiej integracji. W programie Wielka Garażówka, warsztaty upcyklingowe oraz strefa gier i zabaw dla dzieci. Wstęp wolny.

Dzień Otwarty ZUOK w Toruniu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47/53, 4 października 2026, godz. 10:00–14:00 Możliwość poznania drogi odpadów – od momentu wyrzucenia ich do odpowiedniego pojemnika aż po sortowanie i dalsze przetwarzanie. Wstęp wolny.

Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 4 października 2026, godz. 14:00 Niedzielny pokaz musicalu o dwóch twórcach próbujących stworzyć własne przedstawienie. Spektakl jest lekką, autoironiczną opowieścią o pracy artystycznej i pasji do teatru muzycznego.

Tre Voci – „White Nights”

CKK Jordanki, al. Solidarności 1–3, 4 października 2026, godz. 16:00 Koncert trzech tenorów – Voytka Soko Sokolnickiego, Mikołaja Adamczaka i Miłosza Gałaja. Program łączy klasyczne głosy z repertuarem crossover i popularnymi balladami.

André Rieu – „Niech żyje Maastricht!”

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Sala Kinowa, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 4 października 2026, godz. 16:00 Projekcja koncertowego widowiska André Rieu, prezentującego atmosferę jego słynnych koncertów w Maastricht i repertuar muzyki klasycznej oraz popularnej.

Tytus Andronikus

Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1, 4 października 2026, godz. 17:00 Niedzielny pokaz spektaklu na podstawie tragedii Szekspira. Inscenizacja Marcina Libera wykorzystuje współczesną scenografię, multimedia oraz elementy wrestlingu.

Szlagierowy Zawrót Głowy – „Szlagiery Śląskie”

Aula UMK, ul. Gagarina 11, 4 października 2026, godz. 18:00 Koncert poświęcony muzyce śląskiej i popularnym szlagierom. Wśród wykonawców znajduje się m.in. Mirosław Szołtysek.

Live Tribute Act to Rammstein by Feuerwasser

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, 4 października 2026, godz. 18:00 Koncert tribute poświęcony muzyce Rammstein. Zespół Feuerwasser prezentuje sceniczne interpretacje utworów niemieckiej grupy.

Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 4 października 2026, godz. 18:00 Drugi niedzielny pokaz musicalu opowiadającego o powstawaniu musicalu – z humorem, muzyką i dużą dawką autoironii.

HUNTER – „Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji Vol. 2”

Lizard King, ul. Kopernika 3, 4 października 2026, godz. 19:00 Koncert zespołu HUNTER w ramach trasy „Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji”. Wieczór będzie propozycją dla fanów cięższych brzmień i rocka.

Kabaret Trzecia Strona Medalu – „Kryzys złotego wieku”

OD NOWA – Nowa sala kinowo-teatralna, ul. Gagarina 37a, 4 października 2026, godz. 19:00 Program kabaretowy „Kryzys złotego wieku”, łączący skecze, satyrę i obserwacje współczesnego życia.

„Toruński pierniczek”. Rzecz o Helenie Grossównie

Torunianka Café, ul. Franciszkańska 16/1, 4 października 2026, godz. 19:00–21:00 Spotkanie i koncert poświęcone Helenie Grossównie, toruńskiej aktorce i tancerce. Wydarzenie łączy muzykę z rozmową z filmoznawcą prof. Krzysztofem Trojanowskim.



WŁOCŁAWEK

Piątek, 2 października Tylko miłość. Sceny z życia małżeńskiego

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, 2 października 2026, godz. 17:30 oraz 20:30 Komedia o dwóch małżeństwach, których pozornie uporządkowane życie zaczyna się komplikować. W centrum historii są miłość, zaufanie, kłamstwa i nieoczekiwane zbiegi okoliczności. Polska Noc Kabaretowa 2026 – „Siedmiu wspaniałych”

Hala Mistrzów Sportu, al. Chopina 8, 2 października 2026, godz. 20:00 Duże widowisko kabaretowe z udziałem m.in. Kabaretu Nowaki, Kabaretu Skeczów Męczących, Kabaretu Smile, Kabaretu Moralnego Niepokoju, Igora Kwiatkowskiego i Kabaretu K2. Zapowiedziano premierowe skecze i około 3,5 godziny programu. Sobota, 3 października Weekend Seniora z Kulturą – warsztaty florystyczne „Jesienne wieńce”

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00 Warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Ligowską z Farmy Kwiatowej Forest Studio. Uczestnicy stworzą jesienne kompozycje w formie dekoracyjnych wieńców. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Weekend Seniora z Kulturą – obrazki ze słomy

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 11/13, 3 października 2026, godz. 11:00 Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Stefana Kaczmarka. Seniorzy będą tworzyć dekoracyjne obrazki ze słomy. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Weekend Seniora z Kulturą – Potańcówka dla Seniora

Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8, 3 października 2026, godz. 17:00–21:00 Spotkanie taneczne organizowane w ramach ogólnopolskiego Weekendu Seniora z Kulturą. Organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę przy muzyce; wydarzenie ma formę potańcówki z własnym koszyczkiem. Włocławek Rock Festival vol. II

ul. Łęgska 28, 3 października 2026, godz. 16:00 (bramki od 15:00) Druga edycja rockowego festiwalu z udziałem zespołów z Polski, Holandii i Niemiec. W programie występy Lesoir, Macieja Mellera z zespołem, Smolltape i The Broken Bridges oraz spotkanie z cyklu „Bliskie Spotkania”. Niedziela, 4 października 13. Półmaraton Włocławek

Start na terenie Włocławka – trasa ulicami miasta, bulwarami i przez Park na Słodowie, 4 października 2026, godz. 11:00 Bieg na dystansie 21,0975 km prowadzący przez charakterystyczne miejsca Włocławka. Trasa obejmuje m.in. miejskie arterie, bulwary, Halę Mistrzów oraz tereny Parku na Słodowie. Tenorzy przy świecach – koncert, który porusza serce

Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13, 4 października 2026, godz. 18:00 Nastrojowy koncert tenorowy przy blasku świec, łączący klasykę z popularnymi utworami muzyki rozrywkowej. W programie znajdują się m.in. „Granada”, „Hallelujah”, „Bésame Mucho”, „O sole mio” i „Time to Say Goodbye”.

INOWROCŁAW



Piątek, 2 października

Przynoszę Wam opowieść

Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16, 2 października 2026, godz. 10:00

Komedia Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Historia dwóch bardzo różnych rodzin, które spotykają się w wyjątkowo niecodziennej sytuacji weselnej.Stary Rynek, 2 października 2026, godz. 17:00–19:00Spotkanie poświęcone średniowiecznym fragmentom i temu, jakie informacje o przeszłości Bydgoszczy oraz regionu można z nich odczytać.Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, 2 października 2026, godz. 18:00–19:00Spotkanie wokół książki „Milan Kundera. Życie za zasłoną”, poświęconej życiu i twórczości jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Wstęp wolny.Teatr Polski, 2 października 2026, godz. 18:00–19:30Pierwsza premiera sezonu 2026/2027. Adaptacja opowieści Astrid Lindgren przedstawia historię Ronji, jej przyjaźni oraz dorastania w świecie pełnym niezwykłych przygód.Opera Nova, 2 października 2026, godz. 19:00–21:00Park Myślęcinek, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00Sportowa impreza biegowa w Myślęcinku, skierowana do osób chcących aktywnie rozpocząć październik.Bulwary Wiślane i przystań, Stary Fordon, 3 października 2026, godz. 9:00–11:00Obserwacyjny spacer ornitologiczny z Dawidem Kilonem. Uczestnicy będą wypatrywać ptaków na terenach nadrzecznych; udział jest bezpłatny.Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, al. prof. S. Kaliskiego 7, 3 października 2026, godz. 9:45–13:00Zawody floretu kobiet i mężczyzn w kategorii juniorów, połączone z memoriałem Adama Papée. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, filia nr 5, ul. Pomorska 80/86, 3 października 2026, godz. 11:00–15:00Warsztaty fotograficzne przygotowane dla młodszych uczestników, poświęcone fotografii natychmiastowej i kreatywnemu eksperymentowaniu z obrazem.Młyny Rothera, 3 października 2026, godz. 13:00–14:00Tematyczne oprowadzanie po wystawie poświęcone muzycznej historii Bydgoszczy i drodze miasta do uzyskania tytułu Miasta Muzyki UNESCO.HSW Immobile Łuczniczka, 3 października 2026, godz. 15:00–17:00Mecz inauguracyjny sezonu 2026/2027 Tauron Ligi Kobiet w piłce siatkowej. Bydgoski zespół rozpocznie ligowe zmagania na własnym parkiecie.Adria Teatr, 3 października 2026, godz. 16:00–17:30Komedia o rodzinnych relacjach, niespodziewanej ciąży i spotkaniu kilku pokoleń. W obsadzie m.in. Anna Mucha, Paweł Deląg i Paulina Holtz.Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, 3 października 2026, godz. 17:00–18:00Spotkanie z Anną Brzezińską wokół książki o zwykłych kobietach żyjących w średniowieczu – m.in. położnych, urzędniczkach, mistyczkach i rzemieślniczkach. Wstęp wolny.Teatr Polski, 3 października 2026, godz. 17:00–18:30Familijna adaptacja klasycznej opowieści Astrid Lindgren o Ronji, przyjaźni i przełamywaniu podziałów między ludźmi.Grupa Moderator Arena, 3 października 2026, godz. 17:30–19:00Spotkanie pierwszej kolejki PGE Basket Ligi. Bydgoska drużyna zmierzy się na własnym parkiecie z Zastalem Zielona Góra.Opera Nova, 3 października 2026, godz. 19:00–21:00Pełna tańca interpretacja historii Carmen, łącząca muzykę Bizeta z choreografią Johana Ingera i współczesnym językiem baletu.Adria Teatr, 3 października 2026, godz. 19:00–20:30Lekka komedia rodzinna o miłości, konfliktach między pokoleniami i próbie odnalezienia porozumienia w wyjątkowo burzliwą noc.Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, 3 października 2026, godz. 20:00–21:00Słuchowisko na żywo łączące teksty i fragmenty dziennika Bisza z muzyką jazzowego pianisty Michała Szlempo. Wydarzenie dotyka tematu introwertyzmu i wewnętrznego świata człowieka.Stary Rynek, 3 października 2026, godz. 20:00ul. Gdańska 47A, na tyłach Rywala, 4 października 2026, godz. 9:30–13:00Popularny bydgoski targ z regionalną i ekologiczną żywnością, rękodziełem oraz produktami od lokalnych wystawców.Kompleks Handlowy, ul. Fordońska 410, 4 października 2026, godz. 10:00–12:00Spacer i spotkanie poświęcone historii dawnych restauracji i miejsc związanych z Brdyujściem. To propozycja dla osób chcących poznać mniej oczywiste fragmenty historii Bydgoszczy.Teatr Polski, 4 października 2026, godz. 11:00–12:30Familijna opowieść Astrid Lindgren w scenicznej adaptacji Tomasza Kaczorowskiego. Spektakl porusza temat przyjaźni, niezależności i budowania wspólnoty mimo istniejących podziałów.Park Myślęcinek, 4 października 2026, godz. 11:00–15:00Wydarzenie sportowe w Myślęcinku, łączące aktywność biegową z ideą promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.Amfiteatr przy ul. Mostowej, 4 października 2026, godz. 15:00Polsko-chorwacki duet Matylda Górska & Franto Frantic zaprezentuje widowisko łączące teatr uliczny, komedię i nowy cyrk, z elementami iluzji, hula-hoop i improwizacji.Adria Teatr, 4 października 2026, godz. 16:00–18:00Solowy program komediowy Szymona Majewskiego oparty na anegdotach, obserwacjach i absurdalnym spojrzeniu na codzienność.Stary Rynek, 4 października 2026, godz. 16:30Spektakl marionetkowy Rašida Nikolicia inspirowany jego romskimi korzeniami, podróżami po Europie oraz rodzinnymi historiami. Łączy humor, emocje i sztukę tradycyjnego teatru lalek.Teatr Polski, 4 października 2026, godz. 17:00–18:30Kolejne niedzielne przedstawienie familijnej premiery sezonu Teatru Polskiego – opowieści o Ronji, która w lesie odkrywa znaczenie odwagi, przyjaźni i samodzielności.HSW Immobile Łuczniczka, 4 października 2026, godz. 17:00–19:00Spotkanie siatkarskie bydgoskiej drużyny BKS z zespołem AVIA Sędziszów Małopolski.Opera Nova, 4 października 2026, godz. 18:00–20:00Baletowa wersja słynnej historii Carmen, w której klasyczna opowieść o miłości i namiętności zostaje przedstawiona za pomocą współczesnego języka tańca.Amfiteatr przy ul. Mostowej, 4 października 2026, godz. 18:00One-man show argentyńskiej grupy Cia Mauranga, łączący cyrk, komedię i muzykę wykonywaną na żywo. Artysta wykorzystuje w spektaklu ponad trzynaście instrumentów i efektowne elementy sceniczne.Kompleks Sportowy Zawisza, 4 października 2026, godz. 19:30–21:30Mecz Betclic 2. ligi piłkarskiej pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Olimpią Grudziądz.Katedra Bydgoska, 4 października 2026, godz. 20:00–21:30

Spotkanie artystyczne z bajarzem i podróżnikiem Szymonem Góralczykiem, który przybliży uczniom klas IV–VI historie i legendy przekazywane na Kujawach. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Tradycja według pięciu zmysłów”. Obowiązują zapisy.

„Wykluczenie kiedyś, wykluczenie dziś” – wykład z dyskusją i warsztaty

Salonik Literacko-Artystyczny, ul. Kilińskiego 16, 2 października 2026, godz. 17:00

Spotkanie z Joanną Smoleńską poświęcone mechanizmom wykluczenia dawniej i współcześnie. W programie znalazła się część wykładowo-dyskusyjna oraz warsztatowa, dotycząca m.in. strachu, wstydu, poczucia winy, przynależności i osobistej wolności. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują wejściówki.

„Wyspa Umarłych” – projekt Polskiego Teatru Tańca

Teatr Miejski w Inowrocławiu, pl. Klasztorny 2, 2 października 2026, godz. 18:00

Esej performatywny przygotowany przez Polski Teatr Tańca we współpracy z seniorami z Inowrocławia i Poznania. Spektakl czerpie inspirację m.in. z obrazu Arnolda Böcklina i podejmuje temat przemijania oraz dojrzałości. Wstęp bezpłatny, ale obowiązują wejściówki.

Mistrzostwa Powiatu Inowrocławskiego w Szachach – Grand Prix

Qemetica Arena – Hala Widowiskowo-Sportowa, 2–4 października 2026, godz. 18:00

Kilka dni rywalizacji szachowej w ramach Grand Prix. Zawody są przeznaczone dla miłośników królewskiej gry, a udział w wydarzeniu jako widz jest bezpłatny.

Sobota, 3 października



II Kujawski Integracyjny Festiwal Szachowy FENIKSA

Hala Sportowa OSiR, al. Niepodległości 4, 3 października 2026, od godz. 10:00

Duży weekendowy festiwal szachowy obejmujący kilka turniejów dla zawodników o różnym poziomie zaawansowania. W programie m.in. turnieje OPEN A i OPEN B, blitz oraz grupy umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kategorii szachowej.

„Melodie jesienne Kasprowicza” – warsztaty fotograficzne

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Kilińskiego 16, 3 października 2026, godz. 10:00

Plenerowe warsztaty fotograficzne prowadzone przez fotografa Patryka Erbetowskiego. Uczestnicy będą wykorzystywać fotografię do interpretowania twórczości Jana Kasprowicza. Zajęcia skierowane są do młodzieży, dorosłych i seniorów; obowiązują zapisy.

Jesień wśród ziół – spotkanie z naturą

Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej, ul. Kilińskiego 16, 3 października 2026, godz. 10:00–12:00

Spotkanie z zielarką i fitoterapeutką Danutą Linczak. W programie znajduje się prelekcja o ziołach oraz praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy wykonają jesienne wianki. Wydarzenie odbywa się w ramach „Weekendu Seniora z Kulturą”.

Turniej siatkówki dziewcząt – XVII Liga Pałucka

Powiatowa Hala Sportowa „Kujawianka”, 3 października 2026, godz. 9:00

Turniej inaugurujący XVII edycję Ligi Pałuckiej o Puchar Wiesławy Pawłowskiej. W zawodach uczestniczyć będą drużyny dziewcząt z Inowrocławia i regionu, a podczas inauguracji zaplanowano 12 spotkań.

Parkrun Nowy Park Solankowy

Nowy Park Solankowy, okolice ul. Rąbińskiej, 3 października 2026, godz. 9:00

Cotygodniowe, bezpłatne spotkanie biegowe na dystansie 5 km. To wydarzenie rekreacyjne przeznaczone zarówno dla osób biegających regularnie, jak i tych, którzy chcą aktywnie rozpocząć weekend.

MKP Noteć Inowrocław – Mikrus Szadłowice

Stadion Miejski przy ul. Rakowicza, 3 października 2026, godz. 15:00

Spotkanie piłkarskie, które będzie okazją do zobaczenia lokalnej drużyny MKP Noteć Inowrocław w ligowej rywalizacji z MIk­rusem Szadłowice. Wstęp na mecz jest bezpłatny.

„Ostatnia droga ostatniej ofiary” – spacer edukacyjny

Rynek – miejsce spotkania przy tablicy upamiętniającej dawny ratusz, 3 października 2026, godz. 18:00

Historyczny spacer śladami Anny Samsickiej, skazanej i straconej w Inowrocławiu 300 lat temu. Trasę od Rynku do dawnego wzgórza szubienicznego poprowadzi archeolog i regionalista Marcin Woźniak. Organizatorzy proszą o zabranie lampionów.

Niedziela, 4 października



II Kujawski Integracyjny Festiwal Szachowy FENIKSA

Hala Sportowa OSiR, al. Niepodległości 4, 4 października 2026, od godz. 10:00

Trzeci dzień szachowego festiwalu FENIKSA. W niedzielę kontynuowane będą turnieje rozpoczęte w weekend, w tym rozgrywki OPEN A i OPEN B.

Mecz piłki ręcznej – II liga: SPRP DAMY RADĘ Inowrocław

Qemetica Arena – Hala Widowiskowo-Sportowa, 4 października 2026, godz. 18:00

Spotkanie drugoligowe z udziałem inowrocławskiej drużyny SPRP DAMY RADĘ. Mecz odbędzie się w Qemetica Arenie, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

„Raz Dwa Trzy… dzieści pięć okrążeń wokół słońca” – jubileusz 35-lecia zespołu

Kujawskie Centrum Kultury / Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, 4 października 2026, godz. 19:00

Jubileuszowy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, przygotowany z okazji 35-lecia działalności grupy. Publiczność usłyszy charakterystyczne połączenie muzyki zespołu z poetyckimi tekstami; wydarzenie jest biletowane.



GRUDZIĄDZ



Piątek, 2 października

Otwarcie wystawy „Ona. Ikona codzienności. Marek Fijałkowski – malarstwo i rysunek”

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Gmach Główny, ul. Wodna 3/5, 2 października 2026, godz. 18:00

Wernisaż wystawy prezentującej malarstwo i rysunek Marka Fijałkowskiego. Ekspozycja skupia się na codzienności i kobiecej postaci, ukazując ją poprzez indywidualny język artystyczny autora. Wydarzenie będzie okazją do obejrzenia prac oraz spotkania w muzealnej przestrzeni.

Live Tribute Act To Rammstein – koncert Feuerwasser

Akcent. Klub, ul. Wybickiego 38, 2 października 2026, godz. 20:00

Koncert zespołu Feuerwasser, który po raz pierwszy wystąpi w Grudziądzu z widowiskiem poświęconym muzyce Rammsteina. Publiczność może spodziewać się ciężkich gitar, industrialnego brzmienia i energetycznej oprawy koncertowej. Klub zostanie otwarty o godz. 19:00.

Sobota, 3 października



Spacer Ornitologiczny – Europejskie Dni Ptaków 2026

Osiedle Rządz – parking przy Przedszkolu „Tom Bombadil”, 3 października 2026, godz. 8:00

Poranny spacer wzdłuż Wisły poświęcony obserwacji ptaków podczas jesiennej migracji. Uczestnicy będą rozpoznawać gatunki, rozmawiać o fotografii przyrodniczej oraz poznawać znaczenie Wisły dla migrujących ptaków. Organizator zapewnia również poczęstunek.

Weekend Seniora z Kulturą – wydarzenia w Muzeum

Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, ul. Spichrzowa 33–35 oraz sala wystaw przy ul. Spichrzowej 11/13, 3 października 2026, godz. 10:30 i 12:00

W ramach ogólnopolskiego Weekendu Seniora z Kulturą muzeum przygotowało dwa bezpłatne wydarzenia. O godz. 10:30 odbędą się warsztaty decoupage, podczas których seniorzy będą tworzyć własne dekoracje, natomiast o godz. 12:00 zaplanowano zwiedzanie wystawy „Witaj, szkoło! Z kałamarza grudziądzkiej edukacji” z kuratorem.

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2026

Parking leśny przy ul. Południowej, 3 października 2026, godz. 12:00

Konkurs w formie prowadzonego na żywo quizu sprawdzi wiedzę uczestników o przyrodzie Grudziądza i okolic, zwierzętach, ptakach, lasach oraz ochronie środowiska. W rywalizacji uczestniczą trzyosobowe drużyny, a przynajmniej jedna osoba w każdej drużynie musi mieć nie więcej niż 16 lat.

Szymon Paczkowski – „All my Bands”

Akcent. Klub, ul. Wybickiego 38, 3 października 2026, godz. 18:00

Koncert prezentujący różnorodne muzyczne oblicza – od orkiestry dętej i bluesa po rock oraz jazz. Na scenie pojawią się uzdolnieni muzycy, którzy zaprezentują szeroki repertuar przygotowany przez Szymona Paczkowskiego.

Niedziela, 4 października



XI Dzień Seniora – koncert Jacka Wójcickiego

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 4 października 2026, godz. 14:00–16:00

Spotkanie przygotowane w ramach Grudziądzkiego Dnia Seniora, którego głównym punktem będzie koncert Jacka Wójcickiego. Artysta zaprezentuje repertuar łączący różne style muzyczne, a jego występ ma charakter widowiskowego koncertu z elementami aktorskimi.

XI Dzień Seniora – koncert Jacka Wójcickiego

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 4 października 2026, godz. 18:00–20:00

Drugi zaplanowany tego dnia koncert Jacka Wójcickiego. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników Grudziądzkiego Dnia Seniora i będzie muzycznym spotkaniem z artystą znanym z charakterystycznego głosu oraz swobodnego poruszania się między różnymi gatunkami muzycznymi.

TUCHOLA

Piątek, 2 października



„O Tucholi” – wystawa grafiki i malarstwa Wiktorii Timofiejewej

Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, 2 października 2026, godz. 17:00

Wernisaż wystawy prac Wiktorii Timofiejewej, artystki mieszkającej i tworzącej w Tucholi od 2017 roku. Ekspozycja poświęcona jest Tucholi i jej lokalnemu otoczeniu. Prace będzie można oglądać do 30 października. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Sobota, 3 października



„Odporna Brda” – spływ kajakowy ze szkoleniem

Stary Tartak, Rudzki Most – trasa Gołąbek–Stary Tartak, 3 października 2026, godz. 10:00

Bezpłatne wydarzenie łączące spływ kajakowy z praktycznym szkoleniem dotyczącym bezpieczeństwa na wodzie i podstaw ratownictwa. Uczestnicy będą mogli zdobyć przydatne umiejętności, jednocześnie aktywnie spędzając czas w otoczeniu Borów Tucholskich. Na spływ obowiązują wcześniejsze zapisy.

Niedziela, 4 października



„Odporna Brda” – szkolenie z pierwszej pomocy i AED

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 10:00

Praktyczne zajęcia poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy przećwiczą m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, korzystanie z defibrylatora AED oraz reagowanie w sytuacjach takich jak urazy, wychłodzenie czy zadławienie. Udział jest bezpłatny, ale na szkolenie wymagane są zapisy.

„Odporna Brda” – szkolenie survivalowe

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 14:00

Zajęcia poświęcone podstawowym technikom survivalowym i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. W programie znalazły się m.in. budowanie schronienia, rozpalanie ognia, uzdatnianie wody, orientacja bez GPS oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Udział jest bezpłatny i obowiązują wcześniejsze zapisy.

Piknik Preppersa

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 14:00

Otwarte wydarzenie poświęcone praktycznemu przygotowaniu domu i gospodarstwa na nieprzewidziane sytuacje. W programie przewidziano gotowanie na żywo, prezentację domowych zapasów i przetworów oraz poczęstunek. Piknik jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

SKOLIM – „Król Latino”

Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, 4 października 2026, godz. 16:00

Koncert Konrada Skolimowskiego, znanego jako Skolim, utrzymany w tanecznym, latino-popowym klimacie. Artysta zaprezentuje swoje najbardziej rozpoznawalne utwory podczas koncertu w Tucholskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie jest biletowane.

XIV Międzynarodowy Letni Festiwal Organowy

Kościół pw. Bożego Ciała w Tucholi, 4 października 2026, godz. 19:00

Finałowa odsłona XIV Międzynarodowego Letniego Festiwalu Organowego. Koncerty festiwalowe odbywają się w każdą niedzielę, a tegoroczna edycja kończy się właśnie 4 października. Wydarzenie jest skierowane do miłośników muzyki organowej, a wstęp na koncerty jest wolny.

NAKŁO NAD NOTECIĄ



Sobota, 3 października



Paterek – Polichno – Sipiory – Polichno – Rozwarzyn, 3 października 2026

Rowerowy przejazd do miejsc związanych z kaźnią ofiar II wojny światowej. Wydarzenie jest częścią obchodów 87. rocznicy Zbrodni Pomorskiej i ma charakter upamiętniający oraz edukacyjny.

EKO Festyn 2026

Nakielski Ośrodek Kultury, al. Mickiewicza 3 – sala konferencyjna, 3 października 2026, godz. 15:00–18:00

Rodzinne wydarzenie poświęcone ekologii i ochronie środowiska. W programie znalazły się m.in. warsztaty, budowanie karmników, konkursy, ekologiczne gry, plener malarski oraz stanowiska dotyczące segregacji odpadów, ochrony wód i powietrza. Osoby, które przyniosą kilogram zużytych baterii, będą mogły otrzymać roślinę ozdobną.

„Zapomniana wyspa” – spektakl

Nakielski Ośrodek Kultury, al. Mickiewicza 3, 3 października 2026, godz. 15:00

Spektakl prezentowany na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie znajduje się w regionalnym kalendarzu imprez kulturalnych jako biletowany spektakl zaplanowany na sobotnie popołudnie.

2. Stadionowa Pętla Nocna

Stadion Miejski im. Klemensa Biniakowskiego, Nakło nad Notecią, 3 października 2026, godz. 21:00–22:00

Wieczorny bieg na stadionowej bieżni, podczas którego uczestnicy mają godzinę na pokonanie jak najdłuższego dystansu. Wynik każdy zawodnik mierzy własną aplikacją biegową. Zaplanowano klasyfikację OPEN oraz pamiątkowe medale dla uczestników.





BRODNICA



Sobota, 3 października



Wystawa makiet kolejowych w skali H0

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6, Brodnica, 3 października 2026, godz. 10:00–18:00

Miłośnicy kolei i modelarstwa będą mogli obejrzeć rozbudowane makiety kolejowe w popularnej skali H0. Wystawę przygotował Klub Modelarzy Kolejowych „Stacja Brodnica”; wstęp jest bezpłatny.

Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 3 października 2026, godz. 8:00–13:00

Sobotnia odsłona wystawy prac plastycznych Basi i Hani Gorczewskich. Ekspozycję można tego dnia oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.

Handball Cup 2026



Turniej piłki ręcznej dla zawodników z rocznika U-12 (rocznik 2015). Dwudniowa impreza sportowa odbędzie się w Brodnicy 3 i 4 października i zgromadzi młode zespoły rywalizujące w ramach międzynarodowego turnieju.

Niedziela, 4 października



Wystawa makiet kolejowych w skali H0

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6, Brodnica, 4 października 2026, godz. 10:00–16:00

Drugi dzień wystawy przygotowanej przez Klub Modelarzy Kolejowych „Stacja Brodnica”. Zwiedzający będą mogli zobaczyć makiety kolejowe w skali H0 i przyjrzeć się szczegółom modelarskich konstrukcji. Wstęp jest bezpłatny.

Handball Cup 2026



Drugi dzień turnieju piłki ręcznej dla młodych zawodników z rocznika U-12. Zawody są częścią cyklu międzynarodowych turniejów organizowanych dla klubów i akademii sportowych.

Closterkeller – „reCYAN Tour 2026”

Klub Nurt, ul. Kamienna 2, Brodnica, 4 października 2026, godz. 18:00

Koncert zespołu Closterkeller w ramach trasy „reCYAN Tour 2026”. Publiczność usłyszy materiał związany z albumem „CYAN”, zaprezentowany w klubowej, bardziej kameralnej atmosferze. Wydarzenie jest biletowane.

CIECHOCINEK



Piątek, 2 października

Koncert Pawła Soboty

Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym, 2 października 2026, godz. 15:00–16:00

Popołudniowy koncert muzyki akordeonowej na żywo. Paweł Sobota zagra i zaśpiewa dla publiczności, a wydarzenie ma charakter swobodnego muzycznego spotkania. Wstęp wolny.

Sobota, 3 października



„Jesienne reminiscencje” – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Puto

Galeria pod Dachem Nieba, 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, 3 października 2026, godz. 17:00

Wernisaż wystawy Barbary Puto poświęconej jesiennym pejzażom, naturze, światłu i osobistym wspomnieniom. Spotkanie będzie okazją do poznania twórczości artystki oraz obejrzenia prac w kameralnej galerii.

„Król i Caryca” – spektakl Teatru Klasyki Polskiej

Teatr Letni, ul. Kopernika 3, 3 października 2026, godz. 19:00

Spektakl w reżyserii Jerzego Zelnika oparty na korespondencji Katarzyny Wielkiej i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawienie łączy historię, osobiste emocje i polityczną grę, pokazując skomplikowaną relację dwojga historycznych postaci.

Niedziela, 4 października



Koncert Jacka Szyłkowskiego „Wspomnienie młodości”

Muszla Koncertowa im. Kazimierza Kowalskiego, 4 października 2026, godz. 15:00–16:30

Koncert pełen znanych i lubianych piosenek, m.in. „Piosenka przypomni Ci”, „Jesienne róże”, „Przy kominku” czy „Polskie kwiaty”. Wydarzenie ma nostalgiczny charakter i nawiązuje do muzycznych wspomnień oraz popularnych melodii.