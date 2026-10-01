Bezpieczni na drogach w każdym wieku. Akcja dla seniorów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy

Seniorzy z regionu spotkali się w środę. żeby porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. Akcja „bezpieczni 60+” odbyła się w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy.

Nasza reporterka rozmawiała z uczestnikami warsztatów i Krzysztofem Kozłowskim - ekspertem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.



- Prawo jazdy zrobiłem bardzo dawno i takie przypomnienie jest oczywiste i potrzebne - uważa uczestnik. - Jeżdżę rowerem i to bardzo często, więc mam takie niektóre wątpliwości - dodaje inna uczestniczka.



- Każdy ma swoje przyzwyczajenia. Nie pytam o wiek. Zapytam się, kto na jakim samochodzie zdawał egzamin na prawo jazdy. Dużo osób właśnie posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, ale też pamięta te przepisy, które obowiązywały wtedy. O tych przyzwyczajeniach rozmawiamy, ale seniorom bardzo podoba się to, jak podkreślam, że są autorytetem na drogach wśród młodych - podkreśla Krzysztof Kozłowski.



Oprócz wskazówek dotyczących ruchu drogowego, w strefie zdrowia seniorzy mogli poznać zasady pierwszej pomocy. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymał kask rowerowy.