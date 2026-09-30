Budowa zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wciąż opóźniona. Część miała być gotowa we wrześniu

Dwadzieścia procent - taki jest ogólny postęp zaawansowania prac przy zbiornikach retencyjnych w Bydgoszczy. W mieście trwa drugi etap projektu. Wiele z nich miało zakończyć się do 30 września. Tak się jednak nie stanie.

Jednym z przykładów jest ulica Wileńska.



- Oczywiście było opóźnienie i jest opóźnienie w tym kontrakcie, spowodowane przez opieszałość podwykonawcy w zasadzie, który realizował przebudowę sieci gazowej, robił ją w bardzo wolnym tempie, później nie skompletował właściwych dokumentów, te uzupełniał w długim okresie czasu, a przy tego typu infrastrukturze trzeba dopełnić wszelkich formalności, stąd przedłużyła się realizacja przez podwykonawcy przebudowy sieci gazowej, która to przebudowa warunkowała budowę kolektora, który ma funkcję retencji kanałowej w ulicy Wileńskiej. Powinniśmy do końca listopada te roboty zakończyć - wyjaśnia Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, który w czwartek zdawał raport przed Radą Miasta.



W drugim etapie gotowych jest 12 zbiorników. Finalnie ma być ich 35. Wszystkie mają powstać do końca 2027 roku.