Kolejne opóźnienia przy budowie zbiorników retencyjncyh w Bydgoszczy. /fot. MWiK w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Budowa zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy wciąż opóźniona. Część miała być gotowa we wrześniu

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Dwadzieścia procent - taki jest ogólny postęp zaawansowania prac przy zbiornikach retencyjnych w Bydgoszczy. W mieście trwa drugi etap projektu. Wiele z nich miało zakończyć się do 30 września. Tak się jednak nie stanie.

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Jednym z przykładów jest ulica Wileńska.

- Oczywiście było opóźnienie i jest opóźnienie w tym kontrakcie, spowodowane przez opieszałość podwykonawcy w zasadzie, który realizował przebudowę sieci gazowej, robił ją w bardzo wolnym tempie, później nie skompletował właściwych dokumentów, te uzupełniał w długim okresie czasu, a przy tego typu infrastrukturze trzeba dopełnić wszelkich formalności, stąd przedłużyła się realizacja przez podwykonawcy przebudowy sieci gazowej, która to przebudowa warunkowała budowę kolektora, który ma funkcję retencji kanałowej w ulicy Wileńskiej. Powinniśmy do końca listopada te roboty zakończyć - wyjaśnia Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, który w czwartek zdawał raport przed Radą Miasta.

W drugim etapie gotowych jest 12 zbiorników. Finalnie ma być ich 35. Wszystkie mają powstać do końca 2027 roku.

Mówi Stanisław Drzewiecki
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: zbiornik retencyjnybydgoszczretencjabudowaopóźnieniamwiksesjarada miasta bydgoszczy
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