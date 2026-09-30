Wielka Nieszawka stawia weto Toruniowi. Odrzucili warianty trasy dla Mostu Zachodniego

Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Podjęli uchwałę i napisali list otwarty do prezydenta Pawła Gulewskiego.
Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Podjęli uchwałę i napisali list otwarty do prezydenta Pawła Gulewskiego.
W 19. wieku wieku była tutaj granica Imperium Rosyjskiego i Królestwa Pruskiego. O znaczeniu Aleksandrowa Kujawskiego przypomina jeden z najdłuższych dworców…
Dwadzieścia procent - taki jest ogólny postęp zaawansowania prac przy zbiornikach retencyjnych w Bydgoszczy. W mieście trwa drugi etap projektu. Wiele z nich…
Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Podjęli uchwałę i napisali list otwarty do…
36-letni kierowca Skody jechał 103 km/h w Mamliczu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące…
Oszustki pukają do drzwi seniorów i podają się za pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Mówią z obcym akcentem, oferują niby bezpłatną…
To nie automatyczny monitoring forów internetowych, a reakcja obywatela Szwecji pozwoliła przeprowadzić skuteczną akcję powstrzymania ataku na szkołę w…
Włocławski ratusz po raz kolejny zaprasza mężczyzn na bezpłatne badania. Z okazji dnia chłopaka urzędnicy przygotowali 700 voucherów do wykorzystania na…
Mieszkańcy Inowrocławia są zdegustowani kradzieżą z inowrocławskiego cmentarza przy ul. Marulewskiej. Nieznany sprawca wyrwał z tablicy znajdującej się…
Coraz więcej informacji dotyczących osób, które dopuszczają się szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, zwłaszcza rosyjskiego, otrzymuje wojewoda kujawsko-pomorski…
Do Solca Kujawskiego pojedzie z Bydgoszczy nowa linia międzygminna - tak zdecydowali bydgoscy radni na sesji Rady Miasta. Uchwalono również wydłużenie przysługiwania…
Sprzeczka dzieci na placu zabaw zakończy się... w sądzie. W Pakości, podczas pobytu szkolnej grupy na placu zabaw, 8-latek miał zranić innego chłopca.
W Grudziądzu Publiczna Uczelnia Zawodowa powstała na potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. To w zbrojeniówce przyszli mechatronicy mają znaleźć pracę…