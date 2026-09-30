Wielka Nieszawka stawia weto Toruniowi. Odrzucili warianty trasy dla Mostu Zachodniego

Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Podjęli uchwałę i napisali list otwarty do prezydenta Pawła Gulewskiego.

Władze i mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka mówią stanowcze „nie” dla budowy Mostu Zachodniego w Toruniu. Boją się o utratę domów lub działek budowlanych oraz o to, że spokojne dotąd ulice zmienią się w ruchliwą, głośną trasę łączącą lewobrzeże z Toruniem.





W liście otwartym oraz w podjętej w środę jednogłośnie uchwale Rady Gminy kategorycznie odrzucają zaproponowane warianty trasy, o czym poinformował Polskie Radio PiK radny Bartosz Zawacki.





- To pokazuje jedność myślenia. Czekamy na reset i rozpoczęcie dyskusji na temat Mostu Zachodniego od samego początku. My jesteśmy otwarci, natomiast byśmy chcieli, żeby odbywało się to w warunkach partnerskich, wzajemnego poszanowania i wzajemnej relacji z naszym sąsiadem. Czekamy na ruch inwestora - dodaje.





- Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Jest to uchwała intencyjna, która ma przede wszystkim za zadanie dać sygnał pani wójt, że rada wyraża ten sprzeciw i żeby pani wójt w dalszej swojej pracy, w kontaktach z miastem Toruń miała to narzędzie w postaci stanowiska Rady Gminy - wyjaśnia Jakub Kulesza, przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka.





Z kolei wójt gminy Wielka Nieszawka Katarzyna Streich uważa, że koncepcje dla gminy są nie do zaakceptowania w takiej formule i przebiegu, jaki przedstawiono.





- Nie tak, żeby to tylko nasza gmina ponosiła największy ten koszt społeczny i ekonomiczny i ja też zostając wójtem jestem do tego zobligowana, żeby przede wszystkim dbać o dobro tutaj naszej gminy, naszych mieszkańców - podkreśla.



