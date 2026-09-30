Próby oszustw wobec seniorów w Bydgoszczy. Ktoś podszywa się pod pracowników MOPS-u

Oszustki pukają do drzwi seniorów i podają się za pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Mówią z obcym akcentem, oferują niby bezpłatną pomoc.

Do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dotarły sygnały o próbach oszustwa na seniorach.



Z relacji świadka wynika, że kobiety mówiące obcojęzycznym akcentem, odwiedzają domy starszych osób, podając się za pracowniczki MOPS-u. Oferują rzekomo „bezpłatną pomoc usługową” w godzinach 13-16.



Prawdziwi pracownicy ośrodka ostrzegają, to próba wyłudzenia. Nie zlecają nikomu takich działań ani sami nie udzielają pomocy w ten sposób. Ich wizyty są zapowiadane, chyba że musi być podjęta interwencja. Mają legitymacje ze zdjęciem i powinni je pokazać na prośbę mieszkańca.



- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli zauważycie podejrzane osoby lub ktoś spróbuje wejść do Waszego domu pod tym pretekstem, niezwłocznie zgłoście to na Policję (numer alarmowy 112) lub udajcie się do najbliższego komisariatu - apeluje MOPS.