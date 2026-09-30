Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła
Aleksandrów Kujawski

W Aleksandrowie Kujawskim pojawił się... kolejarz. Wyrzeźbiona figurka odsłonięta

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W 19. wieku wieku była tutaj granica Imperium Rosyjskiego i Królestwa Pruskiego. O znaczeniu Aleksandrowa Kujawskiego przypomina jeden z najdłuższych dworców kolejowych w Europie, a od dzisiaj również nowa atrakcja - wyrzeźbiona figurka kolejarza.

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- Pięknie usytuowany ten kolejarz, bo w przepięknym parku z elementami infrastruktury kolejowej przy dworcu, przy szlaku kolejowym - mówi jeden z mieszkańców.

- To mój pomysł i mojej siostry. Zauroczyły mnie krasnale wrocławskie i pomyślałyśmy sobie, aby Aleksandrów miał jakiś znak, symbol, figurkę. Wpadłyśmy właściwie równocześnie na pomysł, że dobrze by było, gdyby to był kolejarz - wyjaśnia Urszula Paprocka, radna Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego.

Kolejarza wyrzeźbiła Beata Zwolańska-Hołod - autorka ponad 400 słynnych wrocławskich krasnali.

Relacja Radosława Jagieły
Gdzie: Aleksandrów Kujawski
TAGI: figurkakolejarzaleksandrów kujawskiodsłonięcierzeźba
Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła Figurka kolejarza w Aleksandrowie Kujawskim odsłonięta. /fot. Radosław Jagieła
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