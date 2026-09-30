We Włocławku mężczyźni będą mogli wykonać bezpłatne badania. /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)
Włocławek

Darmowe badania dla mężczyzn we Włocławku z okazji Dnia Chłopaka. Będą rozdawać vouchery

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Włocławski ratusz po raz kolejny zaprasza mężczyzn na bezpłatne badania. Z okazji dnia chłopaka urzędnicy przygotowali 700 voucherów do wykorzystania na badania profilaktyczne w miejskiej przychodni.

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- Będą porady diabetologiczne, kardiologiczne z EKG, badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania między innymi PSA i hormonów tarczycy - mówi zastępca prezydenta Monka Jabłońska.

- Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kilińskiego 16. Tam będzie pobierany materiał analityczny, tam będą także udzielane porady przez specjalistów. Jeżeli okaże się, że wynika potrzeba dalszego leczenia, oczywiście będziemy także udzielali skierowań - wyjaśnia Sławomir Kopyść, prezes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

By otrzyma voucher na badania trzeba zadzwonić do referatu zdrowia we włocławskim ratuszu (tel. 54 414 49 29). Miasto przeznaczy na badania 120 tys zł.

Relacja Agnieszki Marszał
Gdzie: Włocławek
TAGI: Darmowe badanieWłocławekmężczyźnidzień chłopcavoucher
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