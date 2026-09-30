Dom Liter w Bydgoszczy świętuje. Wyjątkowa wystawa i spotkanie z Iwoną Chmielewską

Wystawa „Alfabet” - jednej z najwybitniejszej autorki picturebooków czy słuchowisko przygotowane przez słynnego rapera Bisza. To wszystko zaplanowano w programie urodzin bydgoskiego Domu Liter przy ul. Podwale.

O szczegółach drugich urodzin niezwykłego miejsca, gdzie podziwiać można ponad setkę maszyn do pisania, powiedziała nam koordynatorka urodzin, autorka i krytyczka literacka - Emilia Walczak.



- Zaczniemy od rozmowy z Iwoną Chmielewską, którą poprowadzi Magda Rucińska, również artystka, malarka, nasza lokalna, z takim ogólnopolskim działaniem co najmniej. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ poprowadzi nas z takiej perspektywy właśnie artystycznej, może nie do końca literackiej, bardziej artystycznej. Chociaż Iwona Chmielewska również jest pisarką, bo wielu tym książkom towarzyszy tekst jej autorstwa - zapowiada.



Po spotkaniu, w drugiej sali Domu Liter, odbędzie się wernisaż wystawy „Alfabet" Iwony Chmielewskiej.



- Wybrałam tutaj najciekawsze moim zdaniem prace z dwóch książek. Jedną z nich jest „Pierwsze abecadło”, wydane po raz pierwszy w 2020 roku przez Instytut Książki. Jest skierowana głównie do dzieci, ma zachęcać najmłodszych do poznawania liter.

Druga pozycja, z której pochodzą te prace, jest bardziej skierowana do osób dorosłych. Chodzi o książkę ABC.DE. To bardzo pomysłowy tytuł, bo to jest taki wielojęzyczny, obrazkowy słownik poświęcony kulturze niemieckiej, ale on jest również po francusku, angielsku i po polsku - wskazuje Emilia Walczak.



Więcej można posłuchać poniżej, w relacji Bogumiły Wresiło.