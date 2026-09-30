System kaucyjny po roku od uruchomienia. 5 miliardów zwróconych opakowań/fot. Pixabay/ilustracyjna
BIZNES

System kaucyjny po roku od uruchomienia. 5 miliardów zwróconych opakowań

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Po roku działania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili 5 miliardów butelek i puszek. W całym kraju działa 65,5 tys. punktów zwrotu, a 90 proc. opakowań oddawanych jest przez automaty kaucyjne.

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Po roku funkcjonowania powszechnego systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono 5 miliardów butelek i puszek objętych kaucją. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w całym kraju działa obecnie ponad 65,5 tys. punktów zwrotu, w tym 23,5 tys. miejsc wyposażonych w automaty kaucyjne.

Automaty odpowiadają za około 90 proc. wszystkich zwrotów. Niemal połowę punktów stanowią małe sklepy, które przystąpiły do systemu dobrowolnie. Poza placówkami handlowymi powstało również blisko 750 punktów zbiórki.

Mniej butelek i puszek w środowisku

Według danych przedstawionych przez resort klimatu system przyczynił się do zwiększenia zbiórki opakowań po napojach. Jako przykład podano wyniki akcji sprzątania Czysta Odra. Podczas ostatniej edycji wolontariusze zebrali o 80 proc. mniej aluminiowych puszek po napojach i o 90 proc. mniej butelek PET niż rok wcześniej.

System ma pomóc Polsce w osiągnięciu unijnego celu selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych na poziomie 90 proc. do 2029 roku. Dotychczasowy model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pozwalał odzyskiwać około 40 proc. takich opakowań.

Co dzieje się z nieodebraną kaucją?

Operatorzy systemu kaucyjnego działają na zasadzie not for profit. Oznacza to, że środki z nieodebranej kaucji nie mogą być wypłacane właścicielom jako zysk. Są przeznaczane na funkcjonowanie systemu.

Pieniądze finansują między innymi transport, sortowanie, zliczanie i magazynowanie opakowań, przekazywanie surowców do recyklingu, utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz wynagrodzenia dla sklepów prowadzących punkty zwrotu.

Planowane zmiany w systemie kaucyjnym

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami przepisów. Jedną z nich ma być wydłużenie ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne z 30 do 90 dni.

Planowane jest również włączenie do systemu tzw. „małpek”, czyli małych szklanych butelek po alkoholu. Wprowadzenie tego rozwiązania będzie wymagało odrębnych przepisów oraz okresu dostosowawczego dla producentów, sklepów i operatorów systemu.

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