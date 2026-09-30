Użytek ekologiczny powstanie na Górkach Fordońskich. Będą też dotacje na wymianę pieców

Nowy użytek ekologiczny „Nisza Źródliskowa Górki Fordońskie" powstanie w Bydgoszczy. Projekt uchwały został w środę przegłosowany przez bydgoskich radnych. Poza tym zdecydowali również o przyznaniu dotacji na wymianę pieca węglowego na gazowy.

- Jest to niezwykle cenny przyrodniczo obszar - mówi o Górkach Fordońskich ogrodnik miejski Bogna Rybacka. Te słowa padły w kontekście projektu uchwały dotyczącego nowego użytku ekologicznego „Nisza Źródliskowa Górki Fordońskie".



- Poprzez przerwanie w naturalny sposób podczas procesów geologicznych warstw wodonośnych wykształcił się tam potok z zagłębieniem terenu, w którym w oczkach zbiera się woda. Dlatego powstało bardzo cenne siedlisko przyrodnicze - dodaje Bogna Rybacka.





Będą dotacje na wymianę pieca węglowego na gazowy

Warunki dofinansowania są następujące

Mówi ogrodnik miejski Bogna Rybacka.Przypomnijmy, na Górkach Fordońskich ostatecznie nie powstaną bloki. Po protestach mieszkańców miasto dopuszcza jedynie budowę domów jednorodzinnych oraz ochronę terenów zielonych.Radni na sesji Rady Miasta Bydgoszczy dali zielone światło dla dotacji na wymianę pieców węglowych na gazowe. - Dofinansowanie wynosi 100 proc., ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych - mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.: źródło opalane paliwem stałym, czyli węglem musi być jedynym, jakie funkcjonuje w danym gospodarstwie domowym. Drugi warunek jest taki, że nieruchomość ma być wykorzystywana na cele mieszkaniowe, a nie działalność gospodarczą - dodaje.Mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.Wnioski o dofinansowanie będzie można składać prawdopodobnie w połowie października.