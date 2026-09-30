Mieszkańcy Inowrocławia oburzeni zniszczeniem tablicy upamiętniającej zamordowanych Polaków

Mieszkańcy Inowrocławia są zdegustowani kradzieżą z inowrocławskiego cmentarza przy ul. Marulewskiej. Nieznany sprawca wyrwał z tablicy znajdującej się na grobach zamordowanych ofiar terroru hitlerowskiego mosiężne litery.

Ze zbulwersowanymi mieszkańcami Inowrocławia rozmawiał nasz reporter Marcin Glapiak:



- To nie powinno mieć miejsca, następuje jakieś zdziczenie w społeczeństwie;

- Szczyt głupoty i bezczelności;

- To wandalizm - usłyszał dziennikarz Polskiego Radia PiK.



Mosiężne litery zostały wyrwane z tablicy upamiętniające ofiary niemieckiego obozu, funkcjonującego w latach 1940-1945 na inowrocławskich Błoniach. Policja jeszcze nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie.