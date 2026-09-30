Mieszkańcy Inowrocławia oburzeni zniszczeniem tablicy upamiętniającej zamordowanych Polaków/fot. Facebook/Szymon Łepski
Inowrocław

Mieszkańcy Inowrocławia oburzeni zniszczeniem tablicy upamiętniającej zamordowanych Polaków

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Mieszkańcy Inowrocławia są zdegustowani kradzieżą z inowrocławskiego cmentarza przy ul. Marulewskiej. Nieznany sprawca wyrwał z tablicy znajdującej się na grobach zamordowanych ofiar terroru hitlerowskiego mosiężne litery.

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Ze zbulwersowanymi mieszkańcami Inowrocławia rozmawiał nasz reporter Marcin Glapiak:

- To nie powinno mieć miejsca, następuje jakieś zdziczenie w społeczeństwie;
- Szczyt głupoty i bezczelności;
- To wandalizm - usłyszał dziennikarz Polskiego Radia PiK.

Mosiężne litery zostały wyrwane z tablicy upamiętniające ofiary niemieckiego obozu, funkcjonującego w latach 1940-1945 na inowrocławskich Błoniach. Policja jeszcze nie otrzymała zgłoszenia w tej sprawie.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Inowrocławkradzieżmieszkańcy
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