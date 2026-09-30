Dziewięciolatek jechał rowerem w stronę ruchliwej ulicy. Na szczęście zauważyli go policjanci

Policjanci z Grudziądza, jadąc do pracy, zauważyli 9-letniego chłopca samotnie jadącego rowerem w stronę ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Od razu podjęli interwencję.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 27 września, około godziny 13:40 w Grudziądzu. Sierż. Aleksandra Tomaszewska i podkom. Łukasz Tomaszewski jechali na Komendę Miejskiej Policji w Grudziądzu, gdzie mieli rozpocząć służbę.



W rejonie ulicy Łyskowskiego funkcjonariusze zauważyli przy jednej ze stacji paliw 9-letniego chłopca samotnie jadącego rowerem z bocznymi kółkami. Dziecko kierowało się w stronę ruchliwej ulicy Jana Pawła II.



Policjanci natychmiast zatrzymali samochód. Sierż. Aleksandra Tomaszewska podeszła do chłopca i próbowała go zatrzymać oraz zapewnić mu bezpieczeństwo. Początkowo dziecko nie reagowało na polecenia i próbowało kontynuować jazdę. Funkcjonariuszce udało się jednak je zatrzymać.



Po chwili na miejsce przyjechał ojciec 9-latka, który wraz z rodziną i sąsiadami szukał syna. Ustalono, że chłopiec oddalił się z miejsca zamieszkania. Ze względu na szczególne potrzeby dziecka wymagało ono stałej opieki i nadzoru osoby dorosłej.



Policjanci przekazali chłopca ojcu. Przeprowadzili również z nim rozmowę dotyczącą właściwej opieki nad małoletnim i zapewnienia mu bezpieczeństwa.